TuS Holzkirchen - SpVgg Altenerding 1:1 Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Ost Holzkirchen Altenerding

Mit gemischten Gefühlen trat die SpVgg Altenerding am Samstagnachmittag die Heimreise aus Holzkirchen an – einerseits konnte man mit dem 1:1-Remis beim Bezirksligaabsteiger TuS Holzkirchen leben, doch aufgrund einer deutlich überlegen geführten ersten Spielhälfte wäre für die Locke-Elf in jedem Fall ein Sieg möglich gewesen. Die Veilchen kamen gut in die Partie und nahmen sofort das Zepter in die Hand, so dass die Hausherren zunächst nur reagierten, aber keinen Zugriff auf das Spiel fanden.

Nach neun Minuten hoffte der Altenerdinger Anhang dann auf den Führungstreffer. Als Nihad Mujkic aus der eigenen Abwehr einen langen Ball nach vorne schlug, stand die Holzkirchner Abwehr ungeordnet, so dass Mehmet Cay aus ca. 40 Metern allein auf das Tor zulief. Allerdings hatte er sich die Kugel dann etwas zu weit vorgelegt, so dass er nur knapp vor dem aus seinem Tor stürzenden Schlussmann Maximilian Riedmüller an den Ball kam und diesen dann nicht mehr am Torhüter vorbeibrachte. Zwei Minuten später kamen dann die Gastgeber zum ersten Abschluss. Nach einem Foul von Samuel Kronthaler zog Kapitän Alexander Zetterer das Leder aus dem rechten Halbfeld in den Strafraum, wo Luka Radulovic zum Kopfball kam, doch der Ball ging zu zentral auf das Gehäuse, um Keeper Lukas Loher vor große Probleme zu stellen.