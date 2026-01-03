TuS Holstein jubelt über "super Verstärkung" Tom Meyer

Der TuS Holstein Quickborn freut sich über eine besondere Rückkehr in der Winterpause, denn mit Tom Meyer kommt ein Unterschiedsspieler vom SV Rugenbergen zurück an seine alte Wirkungsstätte.
"Das natürlich die super, super Verstärkung für unser Team", teilt Vereinslegende Uwe Langeloh vom TuS Holstein mit. "Der Kontakt riss nach dem Wechsel zum SV Rugenbergen nie ab." Der 23-Jährige empfahl sich mit starken Leistungen in der Bezirksliga für die Landesliga Hammonia, in der Rugenbergen spielt. Für Quickborn jubelte er bislang in 41 Bezirksliga-Partien 24-mal, auch eine Liga höher funktionierte der abschlussstarke Mittelfeldspieler mit sechs Toren in 22 Einsätzen gut.
Langeloh schätzt diese Rückkehr sehr hoch ein. Er meint: "Tom gilt als absoluter sehr intelligenter Allround-Stammteamplayer und ist fast auf allen Positionen einsetzbar. Aber nicht nur als Spieler, sondern Tom ist ein sehr sympathischer Mensch, der unserem Team auch in dieser Hinsicht nochmals einen weiteren großen Schub geben wird. Eine längere Eingewöhnungszeit an das Team benötigt Tom nicht, denn er kennt die meisten Spieler und auch das Spielsystem. Wir wünschen Tom viel Erfolg bei immer bester Gesundheit bei unseren blauweissroten Kickern."
Die Rückkehr von Tom Meyer ist ein toller Coup für Holstein Quickborn - und freut sicherlich nicht nur die Vereinsikone Langeloh, die in wenigen Tagen 90 Jahre alt wird. In der Bezirksliga Hamburg West überwintert der TuS übrigens auf Rang vier mit Kontakt zur Tabellenführung.
