TuS Hackenheim will den Schwung der Aufholjagd mitnehmen

Hackenheim. Zehn Punkte aus elf Spielen. Die bisherige Bilanz des SV Nanz-Dietschweiler in der Fußball-Landesliga West ist die eines typischen Aufsteigers. „Von der Punktausbeute her schon, mehr aber auch nicht“, hat sich Tim Hulsey, Spielertrainer des TuS Hackenheim, ausgiebig mit dem kommenden Gegner beschäftigt. Am Sonntag empfängt der TuS den Liganeuling (Anstoß, 15 Uhr), der sich als Vize der Bezirksliga Westpfalz in den Aufstiegsspielen gegen den Nahe-Vertreter SV Winterbach durchsetzte (7:1, 3:1). „Sieben Tore musst du gegen Winterbach erstmal machen“, blickt Hulsey mit den gleichen Gedanken auf das jüngste 6:1 des SV gegen Hinterweidenthal. „Sie mussten zuletzt auf einige wichtige Spieler verzichten, die sich nun jedoch zurückgemeldet haben“, mutmaßt der 36-Jährige, dass „unser Gegner spätestens jetzt voll in der Liga angekommen ist“.