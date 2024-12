TuS Hackenheim: Erfolgreiches Nachsitzen

– Foto: Sebastian Bohr

Kirchheimbolanden. Das „Nachsitzen“ hat sich für die Fußballer des TuS Hackenheim gelohnt. Zum Abschluss des Pflichtspieljahres setzten sich die Jungs vom Felseneck mit 1:0 (0:0) beim SV Kirchheimbolanden durch und rutschten in der Landesliga West auf den letzten Drücker noch auf Tabellenplatz neun. „Ich bin heilfroh, dass wir das Jahr so beenden konnten“, freut sich TuS-Spielertrainer Tim Hulsey über den Auswärtssieg und eine Reaktion auf das 0:5 in Bundenthal. „Die Mannschaft hat nach dieser Klatsche einmal mehr Charakter gezeigt“, lobt der 36-Jährige.

Auf einem „super Rasenplatz, der allerdings gefroren war", fanden die Hackenheimer beim Aufsteiger keine einfachen Bedingungen vor. „Wir hatten in der Anfangsviertelstunde so einige Probleme, weil uns Kibo immer wieder übers Zentrum geknackt hat", berichtet Hulsey, der deshalb eine taktische Umstellung vornahm. „Die Unterzahl im Zentrum konnten wir dadurch beheben und hatten danach eine gute Stimmung auf dem Platz", sagt Hulsey, der über die gesamten 90 Minuten keine nennenswerte Großchance der Gastgeber verzeichnete. Generell sei es, der Situation beider Mannschaften geschuldet, ein Duell mit wenigen Chancen gewesen. „Beide standen in gewisser Weise unter Druck. Wir haben es an sich ganz gut gespielt, aber der letzte Pass hat gefehlt", fasst Tim Hulsey zusammen.

Im zweiten Durchgang präsentierten sich die Gäste dafür aber „knallhart effektiv“: Der eingewechselte Hans Steyer wurde von Niklas Schneider in Szene gesetzt und traf mit seinem starken Linken unter Bedrängnis mit einem satten Vollspannschuss ins lange Eck (78.). „Kurz darauf hatte er mit Rechts sogar die Chance auf die Entscheidung“, spricht Tim Hulsey bei Steyers Abschluss aufs kurze Eck von Pech: „Der Ball ist vom Pfosten an den Rücken des Torwarts und dann neben das Tor geprallt.“ Bis zum Schlusspfiff alles reingeworfen