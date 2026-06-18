TuS Gerresheim besetzt Posten des Sportlichen Leiters neu

Alexander Lederer ist der neue Sportliche Leiter beim TuS Gerresheim. – Foto: Dennis Kemmerling

Alexander Lederer ist der neue Sportliche Leiter des TuS Gerresheim. Wie der Verein am Donnerstag mitteilt, beerbt er in diesem Sommer die Aufgaben von Ralf Schüler, der selbst zehn Jahre lang den Posten bekleidet hat. Damit hat der TuS die Weichen für die Zukunft gestellt und zugleich einen langjährigen Spieler, Leistungsträger und Identifikationsfigur weiter an den Verein gebunden.

"Mit Alex hat der Verein einen sehr ehrgeizigen und sehr ehrlichen Nachfolger für mich gefunden. Ich wünsche ihm bei seiner neuen Herausforderung nur das Beste", sagt Schüler in den Vereinsmedien. Lederer ist seit 2018 im Verein und feierte bereits im ersten Jahr an der Heyestraße den Aufstieg in die Bezirksliga. Er übernahm immer mehr Verantwortung, bis er schließlich in der Saison 2022/23 als Trainer der zweiten Mannschaft an der Seitenlinie stand. Seit März diesen Jahres unterstütze er zudem André Lautermann, den neuen Cheftrainer der ersten Mannschaft, als Co-Trainer.

Den nächsten Schritt geht Lederer nun mit der Übernahme des Amtes als Sportlicher Leiter. Hier spricht vor allem seine langjährige Erfahrung und die zahlreichen Kontakte im Düsseldorfer Amateurfußball und über die Stadtgrenzen hinaus für den 33-Jährigen. Er möchte "die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers fortführen und die sportliche Entwicklung des Vereins weiter vorantreiben", schreibt der Verein. Gerade in der Anfangsphase dürfte auch Schüler gern mit Rat und Tat zur Seite stehen, der auch weiterhin den TuS im Auge behalten wird. "Mein Verein war immer TuS und das wird immer so bleiben. Wenn es zeitlich passt, werde ich sonntags auch das ein oder andere Spiel verfolgen.“ Für zehn erfolgreiche Jahre bedankt sich der TuS Gerresheim bei seinem nun ehemaligen Sportliche Leiter.