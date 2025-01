TuS Geretsried testet gegen Unterhachings Profi-Nachwuchs

Nach sechs intensiven Trainingseinheiten steht bei den Landesliga-Kickern des TuS Geretsried der erste Test im Vorbereitungsplan. Am Donnerstagabend empfängt die Truppe von Trainer Daniel Dittmann auf dem Kunstrasen in Schäftlarn (Anstoß 19.30 Uhr) die U19 der SpVgg Unterhaching. „Das passt jetzt gut rein“, begründet Dittmann, warum die Partie gegen den Profinachwuchs, bei dem der TuS-Coach diesen Winter hospitierte, kurzfristig ins Programm genommen worden ist.

Vom Spiel erhoffe er sich „eine gute Belastung mit Spielnähe“. Sein Kader umfasst 20 Feldspieler und zwei Torhüter. „Jeder wird exakt eine Halbzeit spielen“, so der Geretsrieder, der seinen Kickern „für diese Phase der Vorbereitung ein gutes Fitnesslevel“ attestiert. Das gilt auch für Anton „Toni“ Berger, der nach mehr als eineinhalb Jahren Pause gegen den Drittliga-Nachwuchs voraussichtlich in der zweiten Halbzeit sein Comeback geben wird. Und das womöglich mit besonderen Gefühlen, schließlich kickte Berger in seiner Jugend in der Unterhachinger Nachwuchsabteilung. Noch gedulden muss sich Lukas Kellner. „Für ihn käme ein Einsatz zu früh“, bremst Dittmann die Comebackpläne.