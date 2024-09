TuS Egge Schwaney dem Team SF DJK Mastbruch II deutlich unterlegen

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 13.00 Uhr

Austragungsort: Paderborn

Wettbewerb: Kreisliga A Paderborn

Spieltag: 6

Spielbericht: SF DJK Mastbruch II gegen TuS Egge Schwaney 5:1 (1:1)

Paderborn. Ein großartiges Heimspiel legen die Mastbrucher am Sonntag gegen die Rivalen aus Egge hin: Fünf Bälle kann das Team von Dennis Matysek dem TuS Egge Schwaney ins Netz drücken.

Die Mastbrucher Gastgeber kommen zunächst nicht zum Zug. Auch ihren Gegnern gelingt es nicht, früh im Spiel einen Erfolg zu verbuchen. Dank Lukas Kanzlsperger liegt das Team aus Mastbruch nach der 30. Spielminute dann vorne. Der Ausgleich folgt direkt im Anschluss: Diesmal setzt Simon Wibbeke das Leder ins Netz. Max Wömpner trifft für Mastbruch in Minute 60, Pascal Baaske in Minute 81 und Niklas Benedikt Kreye in Minute 82. Es steht 4:1 für die SF DJK Mastbruch II.

In den letzten Minuten versuchen die Mastbrucher durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Louis Bröckling kommt rein für Vencislav Karkalashev und Louis Fuchs für Max Wömpner.

Dem Mastbrucher Team gelingt es unmittelbar darauf, noch einmal einzunetzen und den Abstand auszubauen. Niklas Benedikt Kreye kann drei Minuten vor Spielende erneut abschließen. Die SF DJK Mastbruch II entscheidet die Partie für sich. Platz elf gehört ihnen. Die Eggeraner rutschen auf Platz 13 ab.

Die Aufstellungen: SF DJK Mastbruch II - TuS Egge Schwaney

SF DJK Mastbruch II: Max Wömpner (9), Lukas Kanzlsperger (13), Tom Treffon (26), Simon Schmidts (32), Philipp Drabe (5), Pascal Baaske (20), Mika Schulmeister (21), Niklas Kremin (28), Jan Bredemeier (11), Ole Moris Gehlhar (27), Vencislav Karkalashev (29)

TuS Egge Schwaney: Lukas Fromme (27), Felix Beine (1), Henrik Schonlau (6), Jan Förster (22), Max Lütkemeyer (14), Niklas Heinemann (4), Michael Leifeld (3), Simon Wibbeke (17), Christian Schröder (18), Valentin Fischer (20), Erik Wüstefeld (8)

Schiedsrichter: Yannick Stapperfenne (Bielefeld)

Assistent: Yildirim Evran

Assistent: Sebastian Sendermann



Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.