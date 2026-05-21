TuS Dotzheim bereitet Rückkehr in den Aktivenfußball vor

Der TuS Dotzheim wird zur kommenden Saison wieder in den Aktivenfußball zurückkehren. – Foto: Willi Roth

Wiesbaden. Der Traditionsverein TuS Dotzheim spielte vor drei Jahren noch in der Kreisoberliga und wurde mit einigen Talenten im Kader überraschend Siebter, zog dann aber zweimal in Folge sein Team zurück und war diese Saison anstatt in der B-Liga gar nicht mehr auf der Wiesbadener Fußball-Landkarte zu finden. Nun ist der Club wieder bestrebt, in den Aktivenfußball zurückzukehren und meldet eine Mannschaft für die Kreisliga D. Moustapha Koury ist langjähriger Funktionär im Verein und in der Jugendarbeit aktiv. Er berichtet über die Pläne des Vereins.

Es sei Schade, dass der Verein in der Saison 25/26 keine Mannschaft stellen konnte und der TuS deswegen anderthalb Jahre von der Bildfläche verschwand, erzählt Moustapha Koury. Es habe aus organisatorischen Gründen nicht geklappt, rechtzeitig eine Mannschaft zu melden. "Aber nächste Saison werden wir wieder eine Mannschaft stellen, wir hatten ja jetzt genug Zeit alles zu Planen", sagt er.

Die neue Mannschaft des TuS Dotzheim wird in der Kreisliga D starten. Für die nächste Saison sei es nun wichtig, sich neu aufzubauen und aufeinander abzustimmen. "Das ist immer eine Herausforderung, wenn neue Mannschaften zusammenkommen. Aber ich denke, wir haben ein gutes Gemisch aus jungen und erfahrenen Spielern", erklärt Koury. Obwohl ein direkter Aufstieg toll wäre, bleibt Koury realistisch. "Wichtig ist, dass wir uns erstmal wieder etablieren", sagt er.

Kader und Trainer wird wohl im Juni offiziell

Wer für den TuS Dotzheim spielen wird, ist noch nicht offiziell. "Einige Spieler haben diese Saison gar nicht gespielt, andere wechseln aus anderen Vereinen", erzählt Koury. Genaueres könne er erst im Juni sagen, wenn die aktuelle Saison vorbei ist. Außerdem wird es einen Spielertrainer geben, aber auch dort möchte er noch keinen Namen nennen.