TuS Dornberg steckt frühes 0:1 in Avenwedde locker weg

Bielefeld. Die Dornberger sind zurück auf der Siegerstraße. Nach zuletzt zwei Niederlagen siegte der TuS auswärts beim SV Avenwedde 3:1 (3:1).

Dornbergs Trainer Jens Horstmann hat es aus Barcelona pünktlich zum Spiel geschafft. „Ich war sogar früher da, als ich dachte“, sagte er. Nach drei Minuten allerdings war die gute Laune zunächst verflogen – zumindest kurzzeitig. Da nämlich ging Avenwedde nach einem Freistoß in Führung. Dann aber übernahmen die Dornberger das Ruder.