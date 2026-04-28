TuS Dornberg steckt frühes 0:1 in Avenwedde locker weg

Fußball-Landesliga: Der TuS gewinnt nach 90 Minuten verdient in Avenwedde 3:1. Versick und Glaveski treffen. Wen Trainer Horstmann besonders lobt
Bielefeld. Die Dornberger sind zurück auf der Siegerstraße. Nach zuletzt zwei Niederlagen siegte der TuS auswärts beim SV Avenwedde 3:1 (3:1).
Dornbergs Trainer Jens Horstmann hat es aus Barcelona pünktlich zum Spiel geschafft. „Ich war sogar früher da, als ich dachte“, sagte er. Nach drei Minuten allerdings war die gute Laune zunächst verflogen – zumindest kurzzeitig. Da nämlich ging Avenwedde nach einem Freistoß in Führung. Dann aber übernahmen die Dornberger das Ruder.
Nach einer Vorlage von Max Bartels war Lennart Versick zur Stelle und erzielte das 1:1 (16.). Es dauerte nur wenige Minuten, da hatten die Dornberger das Spiel gedreht. Boris Glaveski nahm einen Ball volley und erzielte so das 2:1 (19.).
„Danach ging es ein bisschen rauf und runter, Avenwedde war mit vielen Leuten vorne, so hatten wir im Mittelfeld Platz“, sagte Horstmann. Nach einer halben Stunde wurde der gut aufgelegte Clemens Bachmann im Strafraum gefoult, der Elfmeterpfiff blieb aber aus. Horstmann: „Clemens war heute der beste Mann auf dem Platz.“ Ein Tor blieb ihm allerdings verwehrt, das erzielte dafür erneut Glaveski – dieses Mal aus 18 Metern (41.). Auch in der zweiten Hälfte hatte der TuS beste Chancen. „Wir hätten auch 5:1 gewinnen können“, meinte Horstmann.
TuS Dornberg: Leier – Ernst (77. Stühmeier), Schäfer, Fuhrmann, Glaveski (88. Fritz), Gashi, Versick (69. Margott), Bachmann, Bölt (69. Morgenroth), Bartels, Konietzko (62. D. Kuck)
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