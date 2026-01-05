TuS Dassendorf verpflichtet Ex-Nationalspieler Max Kruse

Die TuS Dassendorf hat am Montag den spektakulärsten Winter-Transfer in der Oberliga Hamburg, vielleicht sogar im gesamten deutschen Amateurfußball bekanntgegeben: Der ehemalige Nationalspieler Max Kruse wechselt mit sofortiger Wirkung nach Dassendorf und wird unter anderem Mitspieler von Martin Harnik.
Über 300 Bundesliga-Spiele (97 Tore, 79 Vorlagen), zudem Einsätze in der Champions League und 14-facher deutscher Nationalspieler - Kruse ist im deutschen Fußball ein bekannter Name, der auch abseits des Platzes immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hat. Der langjährige Spieler von Werder Bremen, FC St. Pauli, SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg, Fenerbahce Istanbul sowie Union Berlin und SC Paderborn schlägt nach einem Intermezzo beim Berliner Klub BSV Dersim beim TuS Dassendorf in Hamburg auf.
"Max Kruse wird ab sofort für unsere Farben auflaufen. Der ehemalige deutsche Nationalspieler wird künftig Teil unserer Mannschaft sein und uns sportlich unterstützen", gibt die TuS Dassendorf bekannt. "Seine regionale Verbundenheit sowie seine sportliche Qualität waren zentrale Faktoren für das Engagement. Herzlich Willkommen am Wendelweg." Der gebürtige Reinbeker ist unweit von Hamburg groß geworden und kehrt sozusagen zu seinen Wurzeln zurück, wie er selbst bei der Vorstellung mitteilt:
Die TuS Dassendorf überwintert als Tabellendritter der Oberliga Hamburg und hat fünf Punkte weniger als Spitzenreiter ETSV Hamburg. Das Sturmduo Kruse und Harnik, der auf 68 Länderspiele für Österreich und 240 Bundesliga-Spiele (66 Tore, 36 Vorlagen) kommt, wird polarisieren und sicherlich für einige Highlights sorgen. Eine Bereicherung für Klub, Liga und den Fußballverband Hamburg.
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: