TuS Dassendorf verpflichtet Ex-Nationalspieler Max Kruse

Die TuS Dassendorf hat am Montag den spektakulärsten Winter-Transfer in der Oberliga Hamburg, vielleicht sogar im gesamten deutschen Amateurfußball bekanntgegeben: Der ehemalige Nationalspieler Max Kruse wechselt mit sofortiger Wirkung nach Dassendorf und wird unter anderem Mitspieler von Martin Harnik.

Über 300 Bundesliga-Spiele (97 Tore, 79 Vorlagen), zudem Einsätze in der Champions League und 14-facher deutscher Nationalspieler - Kruse ist im deutschen Fußball ein bekannter Name, der auch abseits des Platzes immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hat. Der langjährige Spieler von Werder Bremen, FC St. Pauli, SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg, Fenerbahce Istanbul sowie Union Berlin und SC Paderborn schlägt nach einem Intermezzo beim Berliner Klub BSV Dersim beim TuS Dassendorf in Hamburg auf.

"Max Kruse wird ab sofort für unsere Farben auflaufen. Der ehemalige deutsche Nationalspieler wird künftig Teil unserer Mannschaft sein und uns sportlich unterstützen", gibt die TuS Dassendorf bekannt. "Seine regionale Verbundenheit sowie seine sportliche Qualität waren zentrale Faktoren für das Engagement. Herzlich Willkommen am Wendelweg." Der gebürtige Reinbeker ist unweit von Hamburg groß geworden und kehrt sozusagen zu seinen Wurzeln zurück, wie er selbst bei der Vorstellung mitteilt:

„Die Idee, nach Hamburg zurückzukehren, gab es eigentlich schon seit dem Ende meiner aktiven Profikarriere. Umso mehr freue ich mich, dass es nun knapp drei Jahre später endlich geklappt hat. Mit der TuS Dassendorf habe ich dabei absolut die richtige Adresse gewählt. In Dassendorf ist mein Vater aufgewachsen und zur Schule gegangen, und ich selbst komme ja aus dem Nachbarort. Ich freue mich auf richtig geile Oberliga-Spiele in Hamburg. Besonders freue ich mich auf die Mannschaft und hoffe, dass ich den Jungs noch helfen kann, damit wir gemeinsam an die Erfolge der Vergangenheit anknüpfen. Außerdem freue ich mich mega, noch einmal mit Martin zusammenzuspielen. Das wird definitiv ein Highlight", verrät Kruse.

Kruse bringt die richtige "Haltung" nach Dassendorf

Hakan Karadiken, seit Kurzem neuer Sportchef beim Oberligisten, ordnet den Transfer wie folgt ein: „Ich freue mich sehr, dass wir einen Spieler wie Max für uns gewinnen konnten. Max kommt nicht wegen eines Namens oder der Aufmerksamkeit zu uns, sondern weil er Lust auf Fußball hat und der Mannschaft helfen will. Uns war von Anfang an wichtig, dass alles ruhig, mannschaftsdienlich und professionell abläuft. Genau diese Haltung bringt Max mit. Der Fokus liegt klar auf dem Sportlichen. Max wird schrittweise über das Training in unser Team integriert und soll seine Erfahrung sowohl auf als auch neben dem Platz einbringen. Für uns ist dieses Engagement zugleich ein positives Signal über den sportlichen Bereich hinaus. Die erhöhte Aufmerksamkeit wollen wir gezielt nutzen, um unseren Verein nachhaltig weiterzuentwickeln – stets mit der Mannschaft und dem Fußball im Mittelpunkt.“

Harnik und Kruse polarisieren

Die TuS Dassendorf überwintert als Tabellendritter der Oberliga Hamburg und hat fünf Punkte weniger als Spitzenreiter ETSV Hamburg. Das Sturmduo Kruse und Harnik, der auf 68 Länderspiele für Österreich und 240 Bundesliga-Spiele (66 Tore, 36 Vorlagen) kommt, wird polarisieren und sicherlich für einige Highlights sorgen. Eine Bereicherung für Klub, Liga und den Fußballverband Hamburg.

