TuS Dassendorf meldet sich zurück - Kobert entscheidet Nachholspiel

Die TuS Dassendorf hat im Nachholspiel ein klares Zeichen gesetzt und den FC Süderelbe mit 3:0 bezwungen. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie war der Sieg für die Mannschaft von Özden Kocadal von großer Bedeutung - sowohl für die Tabelle als auch für das eigene Selbstverständnis im Aufstiegsrennen.
Lange blieb die Partie torlos, ehe Dassendorf im letzten Drittel der Begegnung konsequent zuschlug. Innerhalb weniger Minuten kippte das Spiel vollständig zugunsten der Gastgeber. Michael Kobert eröffnete den Torreigen in der 69. Minute und legte nur vier Minuten später mit seinem zweiten Treffer nach (73.). Spätestens mit dem 3:0 durch Mattia Maggio (76.) war die Entscheidung gefallen. Dassendorf nutzte seine Chancen in dieser Phase eiskalt und ließ Süderelbe keine Möglichkeit mehr, zurückzukommen.
Mit dem Erfolg verkürzt Dassendorf den Rückstand auf Tabellenführer Eimsbütteler TV auf sieben Punkte - bei einem Spiel weniger. Damit bleibt die TuS im Rennen um die Spitze präsent, auch wenn die Ausgangslage weiterhin anspruchsvoll ist. Der FC Süderelbe verharrt derweil im Tabellenmittelfeld auf Rang neun und verpasst es, näher an die oberen Plätze heranzurücken.
Das Topspiel dieses Nachholblocks hat die Tabellenlage an der Spitze noch einmal verändert. Der ETSV Hamburg gewann bei der TuS Dassendorf mit 1:0 und verkürzte den Rückstand auf Spitzenreiter Eimsbütteler TV auf nur noch einen Punkt. Während der ETV nach 27 Spielen bei 62 Zählern steht, hat der ETSV nun 61 Punkte aus 25 Partien gesammelt. Genau darin liegt die Brisanz: Das Titelrennen ist tabellarisch enger denn je, obwohl die Spielzahlen weiterhin deutlich auseinandergehen.
Die Entscheidung in Dassendorf fiel bereits in der 26. Minute. Nick Selutin erzielte das Tor des Tages und sorgte damit für einen Auswärtssieg, der sportlich enormes Gewicht hat. Der ETSV unterstreicht damit einmal mehr, dass er trotz der Unruhe abseits des Platzes voll konkurrenzfähig bleibt und im Meisterrennen die vielleicht beste Ausgangsposition besitzt, weil der direkte Abstand nach oben klein geworden ist und zugleich noch Nachholspiele in der Hinterhand bleiben. Die TuS Dassendorf erleidet dagegen Schiffbruch!
Der SC Victoria hat die Pflichtaufgabe gegen die SV Halstenbek-Rellingen souverän gelöst und mit dem 5:0 den eigenen Lauf bestätigt. Nach dem spektakulären 5:3 gegen Dassendorf legte Victoria damit den nächsten klaren Sieg nach und steht nun ebenfalls bei 52 Punkten. Weil die Tordifferenz gegenüber Dassendorf deutlich schlechter ist, bleibt es zwar bei Rang vier, doch der Druck auf den Tabellendritten wächst.
Bis kurz vor der Pause hielt Halstenbek das Spiel offen, dann schlug Victoria innerhalb weniger Minuten entscheidend zu. Moritz Erichsen traf in der 36. Minute zum 1:0, Darijo Maksimovic erhöhte kurz vor dem Seitenwechsel auf 2:0 (44.). Nach der Pause sorgten Yannick Petzschke (59.) und Luca Joel Palzer mit einem Doppelpack (62., 65.) sehr schnell für klare Verhältnisse.
Für Victoria ist das Ergebnis in mehrfacher Hinsicht wichtig. Zum einen festigt es den vierten Platz, zum anderen bestätigt es die starke Tendenz der vergangenen Tage. Nach dem Pokal-Aus und dem emotionalen Viertelfinale gegen SC Vorwärts/Wacker Billstedt war offen, wie stabil die Mannschaft reagieren würde. Die Antwort ist bislang deutlich. Halstenbek-Rellingen dagegen bleibt tief im Tabellenkeller und hat bei nun 25 absolvierten Spielen weiter nur elf Punkte.
Auch der HEBC Hamburg hat seine Pflichtaufgabe erfüllt - und das mit spürbarem Effekt für die Tabelle. Durch das 4:0 gegen SV Curslack-Neuengamme steht der HEBC nun bei 34 Punkten und ist damit zu FC Süderelbe und SC Vorwärts/Wacker Billstedt aufgeschlossen. Das ist gerade im unteren Mittelfeld ein wichtiger Schritt, weil sich der Abstand zu den gefährdeten Plätzen damit weiter vergrößert.
Früh stellte der HEBC die Weichen auf Sieg. Christopher Grünewald traf bereits in der fünften Minute zur Führung. Kurz vor der Pause folgte dann die Vorentscheidung binnen weniger Augenblicke: Laurel Aug erhöhte auf 2:0 (44.), Michele Scalzi legte direkt das 3:0 nach (45.). Im zweiten Durchgang sorgte Robert Schick mit dem 4:0 in der 76. Minute für den Schlusspunkt.
Für Curslack-Neuengamme ist das die nächste deutliche Niederlage in einer ohnehin extrem schwierigen Saison. Das Schlusslicht steht nach 27 Spielen bei sieben Punkten und einer Tordifferenz von minus 98. Der HEBC dagegen hat sich mit diesem Erfolg ein deutlich komfortableres Polster erarbeitet und darf den Blick eher nach oben als nach unten richten.
Der FC Teutonia 05 Ottensen hat seine gute Phase bestätigt und beim FC Türkiye Wilhelmsburg einen souveränen 4:1-Auswärtssieg eingefahren. Dabei begann die Partie mit einem unglücklichen Auftakt für die Gastgeber: Ein Eigentor von Amed Ormangören brachte Teutonia früh in Führung (7.). Benjamin Acheampong konnte zwar schnell ausgleichen (13.), doch noch vor der Pause stellte Joel Osei Szillat die Weichen wieder auf Sieg (35.). Im zweiten Durchgang kontrollierte Teutonia die Partie zunehmend. Harif Adam erhöhte in der Schlussphase (83.), ehe Ryusei Abe in der Nachspielzeit den Endstand herstellte (90.+1).
Mit dem Sieg klettert Teutonia auf 43 Punkte und damit auf Rang sieben. Der Abstand zu den Teams vor ihnen bleibt zwar bestehen, doch das Polster nach unten wächst weiter. Für Türkiye wird die Situation dagegen immer schwieriger: Mit 19 Punkten bleibt der Klub tief im Tabellenkeller und steht weiter deutlich unter Druck.
Der TSV Sasel hat nach zuletzt schwankenden Ergebnissen ein wichtiges Zeichen gesetzt und sich gegen den FC Süderelbe mit 3:1 durchgesetzt. Dabei begann die Partie aus Sicht der Gastgeber alles andere als ideal: Osman Güraltunkeser brachte Süderelbe früh in Führung (6.). Die Antwort folgte jedoch prompt. Nur zwei Minuten später glich Jean-Lucas Gerken aus (8.) und stellte die Partie wieder auf Anfang. In der Folge blieb das Spiel lange offen, ohne dass sich eine Mannschaft entscheidend absetzen konnte.
Erst in der Schlussphase kippte die Begegnung zugunsten der Saseler. Lukas-Gabriel Kourkis erzielte in der 78. Minute die Führung, ehe Selim Ajkic in der Nachspielzeit den Deckel draufmachte (90.+2).
Für Sasel bedeutet der Sieg einen wichtigen Schritt in Richtung oberes Mittelfeld. Mit nun 42 Punkten festigt die Mannschaft Rang acht und schafft etwas Abstand nach unten. Süderelbe hingegen bleibt bei 34 Punkten und verliert weiter den Anschluss an die vorderen Plätze.
23. Spieltag
Di., 14.04.26 18:30 Uhr TSV Buchholz 08 - TuRa Harksheide
Di., 14.04.26 18:30 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - TSV Sasel
Di., 14.04.26 19:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - HEBC Hamburg
Di., 14.04.26 19:00 Uhr ETSV Hamburg - SC Victoria
Di., 14.04.26 19:00 Uhr Eimsbütteler TV - HT 16
Di., 14.04.26 19:00 Uhr FC Süderelbe - SV Curslack-Neuengamme
Di., 14.04.26 19:30 Uhr USC Paloma - FK Nikola Tesla
Di., 14.04.26 19:30 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TuS Dassendorf
Di., 12.05.26 19:00 Uhr Niendorfer TSV - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
30. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - TSV Buchholz 08
Fr., 10.04.26 19:45 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - USC Paloma
Fr., 10.04.26 19:45 Uhr HT 16 - Niendorfer TSV
Fr., 10.04.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - FC Türkiye Wilhelmsburg
Sa., 11.04.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Sa., 11.04.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - TuRa Harksheide
Sa., 11.04.26 15:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - SC Victoria
So., 12.04.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - TSV Sasel
So., 12.04.26 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - ETSV Hamburg
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