TuS Dassendorf meldet sich zurück - Kobert entscheidet Nachholspiel

– Foto: Phönix Lübeck

Der TSV Sasel meldet sich mit einem wichtigen Sieg zurück, während FC Teutonia 05 Ottensen im unteren Mittelfeld Boden gutmacht. Für den FC Türkiye Wilhelmsburg wird die Lage im Tabellenkeller dagegen immer prekärer.

In der Oberliga Hamburg hat der ETSV Hamburg das direkte Duell bei der TuS Dassendorf für sich entschieden und das Titelrennen noch einmal deutlich zugespitzt. Dahinter festigt SC Victoria mit einem Kantersieg Rang vier, während HEBC Hamburg gegen Schlusslicht SV Curslack-Neuengamme den nächsten Schritt ins gesicherte Mittelfeld macht.

Die TuS Dassendorf hat im Nachholspiel ein klares Zeichen gesetzt und den FC Süderelbe mit 3:0 bezwungen. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie war der Sieg für die Mannschaft von Özden Kocadal von großer Bedeutung - sowohl für die Tabelle als auch für das eigene Selbstverständnis im Aufstiegsrennen.

Mit dem Erfolg verkürzt Dassendorf den Rückstand auf Tabellenführer Eimsbütteler TV auf sieben Punkte - bei einem Spiel weniger. Damit bleibt die TuS im Rennen um die Spitze präsent, auch wenn die Ausgangslage weiterhin anspruchsvoll ist. Der FC Süderelbe verharrt derweil im Tabellenmittelfeld auf Rang neun und verpasst es, näher an die oberen Plätze heranzurücken.

Lange blieb die Partie torlos, ehe Dassendorf im letzten Drittel der Begegnung konsequent zuschlug. Innerhalb weniger Minuten kippte das Spiel vollständig zugunsten der Gastgeber. Michael Kobert eröffnete den Torreigen in der 69. Minute und legte nur vier Minuten später mit seinem zweiten Treffer nach (73.). Spätestens mit dem 3:0 durch Mattia Maggio (76.) war die Entscheidung gefallen. Dassendorf nutzte seine Chancen in dieser Phase eiskalt und ließ Süderelbe keine Möglichkeit mehr, zurückzukommen.

Die Nachholspiele an Gründonnerstag

Das Topspiel dieses Nachholblocks hat die Tabellenlage an der Spitze noch einmal verändert. Der ETSV Hamburg gewann bei der TuS Dassendorf mit 1:0 und verkürzte den Rückstand auf Spitzenreiter Eimsbütteler TV auf nur noch einen Punkt. Während der ETV nach 27 Spielen bei 62 Zählern steht, hat der ETSV nun 61 Punkte aus 25 Partien gesammelt. Genau darin liegt die Brisanz: Das Titelrennen ist tabellarisch enger denn je, obwohl die Spielzahlen weiterhin deutlich auseinandergehen. Die Entscheidung in Dassendorf fiel bereits in der 26. Minute. Nick Selutin erzielte das Tor des Tages und sorgte damit für einen Auswärtssieg, der sportlich enormes Gewicht hat. Der ETSV unterstreicht damit einmal mehr, dass er trotz der Unruhe abseits des Platzes voll konkurrenzfähig bleibt und im Meisterrennen die vielleicht beste Ausgangsposition besitzt, weil der direkte Abstand nach oben klein geworden ist und zugleich noch Nachholspiele in der Hinterhand bleiben. Die TuS Dassendorf erleidet dagegen Schiffbruch!

Der SC Victoria hat die Pflichtaufgabe gegen die SV Halstenbek-Rellingen souverän gelöst und mit dem 5:0 den eigenen Lauf bestätigt. Nach dem spektakulären 5:3 gegen Dassendorf legte Victoria damit den nächsten klaren Sieg nach und steht nun ebenfalls bei 52 Punkten. Weil die Tordifferenz gegenüber Dassendorf deutlich schlechter ist, bleibt es zwar bei Rang vier, doch der Druck auf den Tabellendritten wächst. Bis kurz vor der Pause hielt Halstenbek das Spiel offen, dann schlug Victoria innerhalb weniger Minuten entscheidend zu. Moritz Erichsen traf in der 36. Minute zum 1:0, Darijo Maksimovic erhöhte kurz vor dem Seitenwechsel auf 2:0 (44.). Nach der Pause sorgten Yannick Petzschke (59.) und Luca Joel Palzer mit einem Doppelpack (62., 65.) sehr schnell für klare Verhältnisse. Für Victoria ist das Ergebnis in mehrfacher Hinsicht wichtig. Zum einen festigt es den vierten Platz, zum anderen bestätigt es die starke Tendenz der vergangenen Tage. Nach dem Pokal-Aus und dem emotionalen Viertelfinale gegen SC Vorwärts/Wacker Billstedt war offen, wie stabil die Mannschaft reagieren würde. Die Antwort ist bislang deutlich. Halstenbek-Rellingen dagegen bleibt tief im Tabellenkeller und hat bei nun 25 absolvierten Spielen weiter nur elf Punkte.

Auch der HEBC Hamburg hat seine Pflichtaufgabe erfüllt - und das mit spürbarem Effekt für die Tabelle. Durch das 4:0 gegen SV Curslack-Neuengamme steht der HEBC nun bei 34 Punkten und ist damit zu FC Süderelbe und SC Vorwärts/Wacker Billstedt aufgeschlossen. Das ist gerade im unteren Mittelfeld ein wichtiger Schritt, weil sich der Abstand zu den gefährdeten Plätzen damit weiter vergrößert. Früh stellte der HEBC die Weichen auf Sieg. Christopher Grünewald traf bereits in der fünften Minute zur Führung. Kurz vor der Pause folgte dann die Vorentscheidung binnen weniger Augenblicke: Laurel Aug erhöhte auf 2:0 (44.), Michele Scalzi legte direkt das 3:0 nach (45.). Im zweiten Durchgang sorgte Robert Schick mit dem 4:0 in der 76. Minute für den Schlusspunkt. Für Curslack-Neuengamme ist das die nächste deutliche Niederlage in einer ohnehin extrem schwierigen Saison. Das Schlusslicht steht nach 27 Spielen bei sieben Punkten und einer Tordifferenz von minus 98. Der HEBC dagegen hat sich mit diesem Erfolg ein deutlich komfortableres Polster erarbeitet und darf den Blick eher nach oben als nach unten richten.

Die Nachholspiele an Karfreitag