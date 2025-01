TuS Dassendorf: Len Strömer verlängert, Hamajak Bojadgian geht

Die TuS Dassendorf setzt ein klares Zeichen für die Zukunft: Kurz nach dem Abschied von Verteidiger Hamajak Bojadgian (28), der aufgrund anhaltender Verletzungen und gesundheitlichen Problemen um eine Vertragsauflösung bat, verkündete der Hamburger Oberligist am Montag die Vertragsverlängerung von Len Strömer. Der 33-jährige Offensivspieler bleibt dem Verein bis zum 30. Juni 2026 erhalten.

Strömer, der seit seinem Wechsel im Sommer 2019 vom SC Victoria Hamburg am Wendelweg spielt, hat sich längst als feste Größe etabliert. In den letzten viereinhalb Jahren absolvierte er 129 Einsätze in der Oberliga und erzielte dabei 22 Treffer. Besonders in der aktuellen Saison zeigt er sich als verlässlicher Leistungsträger: Strömer stand in allen 20 Oberliga-Partien auf dem Platz und traf viermal.

Mit Blick auf die kommende Spielzeit äußerte sich der erfahrene Angreifer zuversichtlich: „Ich freue mich auf eine weitere Saison bei der TuS. Die letzten Jahre liefen nicht wie gewünscht, aber nächstes Jahr wollen wir erneut angreifen.“ Dabei wird er künftig mit dem neuen Trainer Özden Kocadal zusammenarbeiten, der im Sommer die Nachfolge von Spielertrainer Martin Harnik antritt.

Die Bedeutung Strömers für den Verein hob auch Sportchef Jan Schönteich hervor: „Len ist eine tragende Säule unseres Teams und aus unseren Planungen nicht wegzudenken. Als außergewöhnlicher Fußballer und Mensch bereichert er den Verein enorm.“

Neben der Vertragsverlängerung gab es zuvor weitere Personalentscheidungen: Im Sommer wechselt Torwart Max Wendt (19) vom HEBC zur TuS, während Aaron Brüning (22) schon im Winter vom Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08 zum Team gestoßen ist.