TuS Dassendorf kündigt Trainerwechsel an

Die TuS Dassendorf wird in der kommenden Saison den Trainer wechseln - und zwar in der Kreisliga-Mannschaft. Wie der Verein bekanntgibt, werden die Verträge mit Erfolgstrainer Torben Krauel und Co-Trainer Patrick Persiel nicht verlängert.
An 2025 wird sich die zweite Mannschaft des TuS Dassendorf gern zurückerinnern, schließlich feierte die Truppe die Meisterschaft in der Kreisklasse Hamburg und absolvierte eine prächtige Hinrunde in der Kreisliga. Als punktgleicher Tabellenzweiter darf Dassendorf II sogar vom Durchmarsch in die Bezirksliga träumen. Warum dann ein Trainerwechsel? "Nach guten und vertrauensvollen Gesprächen kam man zu dem Entschluss, die auslaufenden Verträge nicht zu verlängern und einen neuen Weg einzuschlagen", teilt der Klub mit.
Fußball-Obmann Nils Marx-Kneisel wird in den Vereinsmedien wie folgt zitiert: „Was Torben Krauel und Patrick Persiel in den letzten eineinhalb Jahren geleistet haben, gleicht einer Erfolgsgeschichte. Nach dem Aufstieg in der vergangenen Saison, befindet man sich nun auch in der Spitzengruppe der Kreisliga. Aus diesem Grunde genießen die beiden bis zum Saisonende das volle Vertrauen. Das man am Ende der Saison getrennte Wege geht, hat ausschließlich mit der sportlichen Neuausrichtung zu tun.“
Dass die Ziele der Oberliga-Reserve ambitioniert bleiben, zeigt die Trainer-Entscheidung:
Zur kommenden Saison werden die bisherigen U19-Oberliga-Trainer Marco Sorge und Kai Schumacher das Team von Krauel und Persiel übernehmen - möglicherweise dann sogar als frischgebackener Bezirksliga-Aufsteiger.
