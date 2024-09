TuS Bruchmühlen verliert gegen TuS Brake

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 15.00 Uhr

Austragungsort: Bielefeld

Wettbewerb: Bezirksliga Staffel 1

Spieltag: 5

Spielbericht: TuS Brake gegen TuS Bruchmühlen 4:1 (1:1)

Bielefeld. Ein siegreiches Heimspiel dürfen die 100 Zuschauer in der Bielefelder KüchenTrend Sport-Arena-Brake am Sonntag verfolgen. Mit 4:1 setzen sich die Braker souverän gegen die Gäste aus Bruchmühlen durch.

Die erste Halbzeit startet mühsam. Kurz vor der Halbzeitpause landet Deniz Can Baytemür den ersten Treffer und bringt den Gastgeber in Führung (45). Unmittelbar darauf klingelt es schon wieder im Kasten. Wir sehen das Gegentor durch Kevin Joerend (2). Norick Epke trifft für Brake in Minute 60 und Deniz Can Baytemür in Minute 78. Es steht 3:1 für den TuS Brake.

Zeit zum Luftholen bleibt kaum, da kickt Norick Epke den Ball erneut ins gegnerische Tor und kann den Abstand zum 4:1 festigen. Damit ist der Triumph der Braker gesichert (80). Platz eins gehört ihnen. Die Rödinghausener rutschen auf Platz 14 ab.

Die Aufstellungen: TuS Brake - TuS Bruchmühlen

TuS Brake: David Dorban (4), Chukwuma Agwunedu (28), Deniz Can Baytemür (11), Daniel Kuchorz (21), Massimo Drobe (31), Finn Reda (22), Justin Werner (32), Norick Epke (6), Emin Neskic (13), Fynn Diembeck (18), Tolga Baytemur (9)

TuS Bruchmühlen: Marlon Joerend (11), Kevin Joerend (4), Deniz Ali Parlak (16), Patrick Meyer (22), Daniel Otto (10), Fabian Schäfer (19), Kai Volkmer (9), (35), Jan Weiffenbach (7), Jan Gieseking (31), Till Freyda (8)

Schiedsrichter: Luca Sundermeier (Delbrück)

Assistent: Hubertus Beckschäfer



Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.