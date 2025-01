TuS Borth will mit E-Sport-Event mehr junge Mitglieder anlocken

Mit den „inoffiziellen Rheinberger Team-Stadtmeisterschaften“ hat der TuS Borth jetzt sein erstes eigenes E-Sports-Event veranstaltet. So lief das Playstation-Turnier im Spiel „EA Sports FC 25“. Um noch mehr junge Mitglieder zu begeistern, soll die Veranstaltung erst der Startschuss gewesen sein.

Abgedunkelte Fenster, Jubel wie Enttäuschung vor der Konsole und Nervennahrung in Form von Hotdogs und Obst. Das Sportheim am Mittelweg verwandelte sich am Samstagmittag in eine „Gaming-Arena“, wie man sie sonst nur aus dem professionellen Bereich kennt. Zehn Monate nach der offiziellen Übergabe des neuen „Cubes“, bei der auch Schalke-Keeper Justin Heekeren vorbeischaute, hat der TuS abseits des laufenden Kunstrasen-Projekts seine E-Sport-Abteilung endgültig ins Rollen gebracht.

16 Zweierteams mit kreativen Namen kämpften an den vier Playstations im Fußball-Simulationsspiel „FC 25“ bei den „inoffiziellen Rheinberger Team-Stadtmeisterschaften“ zunächst in der Gruppenphase ums Weiterkommen. Bei den K.o.-Spielen ging’s mit den Hockern dann vor die große Leinwand, wo Kevin Carrino, Jugendtrainer bei der JSG Millingen-Borth, per Live-Kommentar für eine besondere Atmosphäre sorgte. Der 35-jährige „Mentor“ des Borther E-Sport-Teams übertrug seine Spiele früher selbst im Internet, kennt sich als einstiger Deutscher Meister im Pro-Clubs-Modus bestens mit dem Regelwerk aus und führte mit seinem Know-how durchs Turnier.

TuS-Vorstandsmitglied Oliver Herlitz moderierte mit dem Mikrofon und war für die musikalische Untermalung zuständig, Raphael Günther wurde zum Social-Media-Reporter. „Wir wollten die spielfreie Zeit nutzen. Der Tag kam super an. Wir waren nicht nur unter Borthern, sondern es waren auch Jugendspieler aus den Nachbarortschaften dabei. Genau so sollte es sein“, zeigte sich Bernd Hoffacker, Mitorganisator und technischer Geschäftsführer in Borth, mit der Erstaustragung der Veranstaltung zufrieden. Ziel sei es, noch mehr Kinder und Jugendliche anzulocken und für das neue Angebot zu begeistern.