TuS Bövinghausen brechen Stammverteidiger und Stammkeeper weg

Malcherek erzählt gegenüber den "Ruhr Nachrichten": „Das ist insgesamt schon schade, weil wir als Mannschaft gemeinsam in einem Boot gesessen haben und das alles zusammengeschweißt hat. Uns wurden Bedingungen genannt, unter denen man erstmal den Spielbetrieb fortführen kann - mit der Betonung auf erstmal. Das ist natürlich eine schwierige Grundlage. Das stresst einen auch irgendwo. Wir als Mannschaft sind echt zusammengewachsen. Wir haben immer alles rausgehauen, da kann man jedem nur Respekt zollen. Auch neben dem Platz haben wir uns gut verstanden. Bis das mit dem Insolvenzeröffnungsverfahren öffentlich wurde, gab es diesbezüglich keine Kommunikation vom Verein. Deshalb wurden wir Spieler davon sehr überrascht. Sie haben uns dann aber offen gesagt, wie die nächsten Wochen aussehen werden und uns die Bedingungen genannt, unter denen wir spielen. Daraufhin habe ich den Entschluss gewählt, den Verein zu verlassen."

Zur Dortmunder Hallenstadtmeisterschaft war am vergangenen Wochenende eine Rumpftruppe aufgelaufen. Dimitrios Kalpakidis schnürte mit 45 Jahren nochmals die Fußballschuhe und hatte zusammen mit Trainer-Kollege Danny Voß, der an der Seitenlinie stand, Ex-Torwart-Trainer Tim Oberwahrenbrock und Ex-Spieler Fabio Rummenigge, der in München lebt und zufällig auf Heimatbesuch war, reaktiviert. Mit den aktuellen Oberliga-Akteuren Ilker Algan und Seongsun You wurde tatsächlich die Vorrunde gemeistert, so dass Kalpakidis/Voß nun für das kommende Wochenende einen Hallenkader zusammenstellen müssen.