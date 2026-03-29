TuS Berne wahrt nach 0:2-Rückstand die Titelchance

Marco (l.) und Steve Theis. – Foto: Verein

Der TuS Berne hat im Rennen um die Meisterschaft in der Bezirksliga Hamburg Ost ein starkes Zeichen gesetzt. Gegen den BFSV Atlantik 97 drehte die Mannschaft am 24. Spieltag einen frühen 0:2-Rückstand und gewann am Ende deutlich mit 5:2. Damit bleibt Berne mittendrin im Aufstiegsrennen und wahrt alle Chancen auf Platz eins.

Noch vor der Pause gelang jedoch der wichtige Anschlusstreffer. Steve Theis verkürzte in der 41. Minute auf 1:2 und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. Dieser Treffer sollte sich als Wendepunkt erweisen, schließlich ist es nicht nur auf der Konsole ein psychologisch wichtiger Zeitpunkt - so unmittelbar vor der Pause.

Dabei begann die Partie alles andere als nach Plan. Die Gäste aus Atlantik erwischten den besseren Start und gingen früh in Führung (8.), ehe sie in der 24. Minute sogar auf 2:0 erhöhten. Berne hatte zunächst Probleme, Zugriff auf das Spiel zu bekommen, und sah sich einem effektiven Gegner gegenüber.

Nach dem Seitenwechsel übernahm der TuS Berne zunehmend die Kontrolle. Der Druck auf die Gäste wurde größer und schließlich auch belohnt. Marco Theis erzielte in der 63. Minute den Ausgleich erst den Ausgleich, nur wenige Minuten später folgte die komplette Wende: Matteo Marvin Evers verwandelte einen Foulelfmeter in der 67. Minute zur 3:2-Führung. Das Spiel war endgültig gekippt.

TuS Berne kann aus eigener Kraft Meister werden

Mit der Führung im Rücken spielte Berne nun deutlich befreiter und nutzte die sich bietenden Räume konsequent. Erneut war es Steve Theis, der in der 74. Minute auf 4:2 erhöhte und damit für eine Vorentscheidung sorgte, Cousin setzte den Schlusspunkt in der Nachspielzeit (91.).

Mit diesem Erfolg bleibt der TuS Berne Dritter mit 44 Punkten, hat jedoch beste Chancen, noch weiter nach oben zu klettern. Der Meiendorfer SV liegt mit 46 Punkten nur knapp davor, während Tabellenführer SC Wentorf zwar 49 Zähler aufweist, aber bereits zwei Spiele mehr absolviert hat. Damit ist die Ausgangslage klar: Berne kann aus eigener Kraft an der Konkurrenz vorbeiziehen - vorausgesetzt, die Mannschaft knüpft an die Leistung aus der zweiten Halbzeit an.

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