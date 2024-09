TuS Altenrath mit Kantersieg gegen den 1. FC Niederkassel IV

Nachdem die Erste Mannschaft des TuS Altenrath zuletzt in den ersten beiden Spielen noch ohne Punkte geblieben war, konnte man nun gegen den 1. FC Niederkassel den ersten Saisonsieg einfahren. Der TuS aus Altenrath übernahm bei diesmal angenehmeren Temperaturen jenseits um die 25 Grad sofort das Kommando über das Spielgeschehen und verlagerte das Spiel zunehmend in die Hälfte der Niederkasseler. Es gab kaum Entlastung für die viel beschäftigte Hintermannschaft des 1. FCN. Das erlösende 1:0 in der 7. Minute durch Nico Fuhrmann und das 2:0 in der 10. Minute durch Luis Müller war die logische Konsequenz. Auch in der Folge blieb der TuS aus Altenrath das aktivere Team und hatte durchaus Chancen das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben, doch man vergab zahlreiche weitere Einschussmöglichkeiten und war dann bei Kontern sehr anfällig. Torhüter Kris Geilenberg sicherte mit einer sensationellen Fussparade zunächst den Zwei-Tore-Vorsprung, der wohl auch ein Weckruf war! Die weiteren Offensivbemühungen beim TuS Altenrath wurden nun konsequenter ausgeführt. Dem 3:0 in der 29. Minute durch Sergen Gülkaya folgte zum Ende der 1. Halbzeit wohl eins der schönsten Tore an diesem Nachmittag. Beim 4:0 in der 37. Minute setzte sich Oliver Klöppel am linken Flügel durch, profitierte von einem optimal getimeten Pass von Ingo Marek und fand im Rückraum den eingelaufenen Kevin Kröker. Der „Lange“ wuchtete vom Sechzehner den Ball per Kopf in die Maschen. Das 4:0 war damit die Vorentscheidung!