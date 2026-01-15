TuRU Düsseldorf verpflichtet Spieler aus der Mittelrheinliga

In der Vorbereitung auf die Rückrunde müssen die Landesliga-Fußballer der TuRU Düsseldorf aktuell ohne ihren „Chef“ auskommen. Trainer Francisco Carrasco muss bei Training und Spielen derzeit zurücktreten. Und der Grund dafür ist schmerzhaft. Beim Spaßkick mit einigen Kumpels in der Halle fiel der Spanier unglücklich. Die Diagnose: Schulterbruch. Das Kommando auf dem Trainingsplatz haben daher übergangsweise Hassan Saouti und Daniel Rey Alonso übernommen.

Carrasco versucht derweil im Hintergrund, den Kader für die Rückrunde zu optimieren. Keine einfache Aufgabe, denn in der Region buhlen eine Vielzahl an Klubs um einen begrenzten Pool an Spielern, die als Verstärkung mitten in der Saison infrage kommen. Folglich versuchen die Akteure, ihre Position auszunutzen. „Was die Jungs teilweise fordern, ist schon enorm“, sagt Carrasco. Doch die Zeiten, in denen ein Transfer aus finanziellen Gründen an der Feuerbachstraße in der Regel nicht scheitern sollte, sind längst vorbei. Das Geld sitzt in Oberbilk nicht mehr locker wie zur Ära des einstigen Klubmäzen Heinz Schneider. Was aber nicht heißen soll, dass die TuRU in den Gesprächen gar keine Argumente mehr auf ihrer Seite hat.

Die Infrastruktur inklusive eines regelmäßig genutzten Naturrasenplatzes ist unverändert ein Anziehungsfaktor. Die intakte Zahlungsmoral ist aus Sicht von Carrasco ein anderer Pluspunkt. „Wir halten, was wir versprechen. Und was viele Spieler in meinen Augen nicht bedenken. Wir zahlen die Aufwandsentschädigungen über 12 Monate und nicht – wie es einige andere Klubs handhaben – nur über zehn Monate“, führt der Coach aus.