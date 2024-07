TuRU Düsseldorf startet gegen den VfL Jüchen-Garzweiler in die Landesliga-Saison. – Foto: Sascha Hohnen

TuRU Düsseldorf und SG Unterrath starten daheim Der erste Spieltag der Landesliga beschert den Düsseldorfern starke Gegner.

In rund vier Wochen rollt in der Landesliga wieder der Ball. Der nun veröffentlichte Spielplan beschert TuRU 80 Düsseldorf und der SG Unterrath zum Auftakt jeweils ein Heimspiel. Lediglich der FC Kosova muss zu seiner Landesliga-Premiere in der Fremde antreten.

Kosova mit anspruchsvollem Saisonbeginn Der von Mohamed El Mimouni trainierte Aufsteiger hat zum Auftakt am 18. August beim letztjährigen Tabellendritten SC Kapellen gleich eine hohe Hürde zu überwinden. Doch speziell El Mimouni freut sich auf das Wiedersehen mit einem seiner Ex-Klubs. „Ich hatte eine sehr schöne, wenn auch kurze Zeit dort. Ich pflege noch heute gute Beziehungen zu einigen Leuten aus dem Vereinsumfeld und bin mir sicher, dort viele bekannte Gesichter wiederzusehen“, sagt der 40-Jährige.

Gemeinsam mit dem FC Kosova stieg der SSV Bergisch Born vor wenigen Wochen in die Landesliga auf. Und jenen SSV hat Unterrath am ersten Spieltag zu Gast. „Sie werden als Neuling mit Euphorie anreisen, aber die wollen wir ihnen auf dem Platz ganz schnell nehmen“, so SGU-Coach Deniz Aktag. Nachdem man auch in der abgelaufenen Spielzeit erst wieder über die Relegation den Klassenerhalt sichern konnte, sind die Verantwortlichen bemüht, demütig zu bleiben, wobei Aktag sich und sein Team auch nicht kleiner machen möchte als es ist. „Es gilt, wieder mit mehr Selbstbewusstsein aufzulaufen, als es uns in der jüngeren Vergangenheit gelungen ist.“ TuRU hat Jüchen-Garzweiler vor der Brust