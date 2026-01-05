TuRU Düsseldorf testet gegen einen Oberligisten

Während in den Bundesliga bereits am kommenden Wochenende wieder der Ball rollt, haben die Amateure noch etwas länger Schonfrist. In der Landesliga geht es erst am Ende des Monats weiter. Der Jahresauftakt in Gruppe 1 hat es mit dem Derby unter Flutlicht zwischen TuRU 80 und dem FC Kosova (30. Januar, 19.30 Uhr) dafür aber sofort in sich. Wir stellen heute den Fahrplan der drei Düsseldorfer Teams bis zum ersten Pflichtspiel vor.
TuRU: Trainer Francisco Carrasco legt in der kurzen Vorbereitung viel Wert auf Wettkampfpraxis. Insgesamt fünf Testspiele hat der spanische Übungsleiter der abgeschlossen. Der dickste Brocken wartet beim starken Oberligisten Sportfreunde Baumberg (11. Januar, 14 Uhr) gleich zu Beginn. Mehr Spielanteile dürfte es anschließend jeweils auf eigenem Platz gegen den ambitionierten Bezirksligisten SC Reusrath (14. Januar, 19.30 Uhr)) und den starken A-Kreisligisten Sportfreunde Gerresheim (18. Januar, 15 Uhr) geben. Auch die letzten beiden Partien vor dem Ligastart finden an der Feuerbachstraße statt. Mit dem SV Scherpenberg stellt sich dort zunächst der Tabellenzweite der Parallelgruppe vor (21. Januar, 19.30 Uhr). Die Generalprobe steigt dann gegen Scherpenbergs Ligarivalen 1.FC Lintfort, der bis vor wenigen Wochen noch von Mohamed El Mimouni trainiert wurde (25. Januar, 15 Uhr).
FC Kosova: Etwas spärlicher sieht der Vorbereitungsplan des FC Kosova aus. Nach jetzigem Stand absolvieren die Mannen von Ibo Cöl nur drei Testspiele. Am 18. Januar gastieren die Benrather beim SC Reusrath (15 Uhr), ehe es vier Tage später zum abstiegsbedrohten Bezirksligisten SSV Berghausen geht (22. Januar, 19.30 Uhr). Der Härtetest wartet dann fünf Tage vor dem Derby gegen die Turu. Der in der Parallelgruppe zu den Aufstiegsanwärtern zählende ESC Rellinghausen dürfte Kosova auf eigenem Platz alles abverlangen (14.30 Uhr).
SG Unterrath: Die SG Unterrath bestreitet fünf Testspiele vor dem Ligastart gegen den TSV Solingen (01. Februar, 15.30 Uhr). Nach dem Auftakt auf eigenem Platz gegen den Bezirksligisten HSV Langenfeld (11. Januar, 15.30 Uhr) wartet der Höhepunkt beim Oberligisten FC Büderich (14. Januar, 19.30 Uhr). Die restlichen Partien gegen den ASV Mettmann (18. Januar, 15.30 Uhr), Rot-Weiß Wülfrath (22. Januar, 19.45 Uhr) und den VfB Speldorf (25. Januar, 15.30 Uhr) finden allesamt am Franz-Rennefeld-Weg statt.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: