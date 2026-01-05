TuRU Düsseldorf hat fünf Testspiele geplant. – Foto: IMAGO/ Norbert Schulz

TuRU Düsseldorf testet gegen einen Oberligisten Auch die SG Unterrath absolviert ein straffes Winterprogramm, Kosova bestreitet nur drei Testspiele.

Während in den Bundesliga bereits am kommenden Wochenende wieder der Ball rollt, haben die Amateure noch etwas länger Schonfrist. In der Landesliga geht es erst am Ende des Monats weiter. Der Jahresauftakt in Gruppe 1 hat es mit dem Derby unter Flutlicht zwischen TuRU 80 und dem FC Kosova (30. Januar, 19.30 Uhr) dafür aber sofort in sich. Wir stellen heute den Fahrplan der drei Düsseldorfer Teams bis zum ersten Pflichtspiel vor.

Generalprobe gegen 1. FC Lintfort für TuRU TuRU: Trainer Francisco Carrasco legt in der kurzen Vorbereitung viel Wert auf Wettkampfpraxis. Insgesamt fünf Testspiele hat der spanische Übungsleiter der abgeschlossen. Der dickste Brocken wartet beim starken Oberligisten Sportfreunde Baumberg (11. Januar, 14 Uhr) gleich zu Beginn. Mehr Spielanteile dürfte es anschließend jeweils auf eigenem Platz gegen den ambitionierten Bezirksligisten SC Reusrath (14. Januar, 19.30 Uhr)) und den starken A-Kreisligisten Sportfreunde Gerresheim (18. Januar, 15 Uhr) geben. Auch die letzten beiden Partien vor dem Ligastart finden an der Feuerbachstraße statt. Mit dem SV Scherpenberg stellt sich dort zunächst der Tabellenzweite der Parallelgruppe vor (21. Januar, 19.30 Uhr). Die Generalprobe steigt dann gegen Scherpenbergs Ligarivalen 1.FC Lintfort, der bis vor wenigen Wochen noch von Mohamed El Mimouni trainiert wurde (25. Januar, 15 Uhr).