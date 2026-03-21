 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

TuRU Düsseldorf gelingt Befreiungsschlag, Süchteln gewinnt Derby

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Süchteln entscheidet enge Partie in Mennrath spät für sich, TuRU Düsseldorf setzt sich deutlich gegen Velbert durch.

von André Nückel · Heute, 00:30 Uhr · 0 Leser
TuRU gewinnt im Keller.
TuRU gewinnt im Keller. – Foto: Andreas Bornewasser

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert
FC Remscheid

Spieltag 24 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Der ASV Einigkeit Süchteln festigt mit einem späten Auswärtssieg seine Position in der oberen Tabellenhälfte und verkürzt den Abstand nach vorne, während TuRU Düsseldorf mit einem klaren Erfolg wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelt. Für SC Velbert hingegen wird die Situation nach der Niederlage zunehmend schwieriger.

>>> FuPa Niederrhein auf WhatsApp

________________

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 1

Gestern, 19:30 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
0
1
Abpfiff
+Video

Der ASV Einigkeit Süchteln gewann bei Victoria Mennrath knapp mit 1:0 und kommt damit auf 41 Punkte, womit die Mannschaft Rang vier festigt. In einer lange offenen Begegnung blieb es zunächst ohne Treffer, ehe die Entscheidung erst in der Schlussphase fiel. Lennart Mehler erzielte in der 86. Minute das Tor des Tages. Mennrath bleibt nach der Niederlage bei 27 Punkten und rangiert weiterhin im unteren Mittelfeld der Tabelle.

Gestern, 19:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
4
1
Abpfiff

Die TuRU Düsseldorf setzte sich im Heimspiel gegen den SC Velbert klar mit 4:1 durch und verbessert sich damit auf 27 Punkte, wodurch sich die Mannschaft etwas Luft im Tabellenmittelfeld verschafft. Bereits in der Anfangsphase gelang ein schneller Doppelschlag, als Sahin Ayas in der 8. Minute zur Führung traf und Selcuk Yavuz nur wenig später auf 2:0 erhöhte (15.). Noch vor der Pause baute Ayas den Vorsprung weiter aus und erzielte seinen zweiten Treffer zum 3:0 (33.), wodurch die Partie früh in eine klare Richtung ging. Nach dem Seitenwechsel blieb TuRU weiter effektiv und erhöhte durch Mohamed Darwish auf 4:0 (66.), ehe Velbert in der Schlussphase durch Ahmet Gülmez noch zum 4:1-Endstand verkürzte (87.). Während TuRU die Abstiegszone verlässt, hat Velbert immer noch einen Zähler mehr als die Düsseldorfer.

Morgen, 15:00 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
15:00
Spieltext VSF Amern - FC Wülfrath

Morgen, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
15:30live
Spieltext SG Unterrath - SSV Born

Morgen, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
15:30
Spieltext Gnadental - FC Kosova

Morgen, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
15:30
Spieltext DV Solingen - SC Kapellen

Morgen, 15:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
15:00live
Spieltext FC Remscheid - Solingen 03

Morgen, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
15:30
Spieltext Nettetal - VfB Hilden II

____

Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - DJK Gnadental
Sa., 28.03.26 16:00 Uhr TSV Solingen - DV Solingen
So., 29.03.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - VSF Amern
So., 29.03.26 15:00 Uhr SC Velbert - FC Remscheid
So., 29.03.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SG Unterrath
So., 29.03.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SC Union Nettetal
So., 29.03.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - TuRU Düsseldorf
So., 29.03.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - Victoria Mennrath

26. Spieltag
Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - TSV Solingen
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - 1. FC Wülfrath
Do., 02.04.26 20:00 Uhr DJK Gnadental - SSV Bergisch Born
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TuRU Düsseldorf - DV Solingen
Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Remscheid - SC Kapellen-Erft
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SC Union Nettetal - SC Velbert
Do., 02.04.26 20:00 Uhr VSF Amern - 1. Spvg. Solingen Wald 03
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SG Unterrath - VfB 03 Hilden II

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!