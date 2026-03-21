TuRU Düsseldorf gelingt Befreiungsschlag, Süchteln gewinnt Derby

Die TuRU Düsseldorf setzte sich im Heimspiel gegen den SC Velbert klar mit 4:1 durch und verbessert sich damit auf 27 Punkte, wodurch sich die Mannschaft etwas Luft im Tabellenmittelfeld verschafft. Bereits in der Anfangsphase gelang ein schneller Doppelschlag, als Sahin Ayas in der 8. Minute zur Führung traf und Selcuk Yavuz nur wenig später auf 2:0 erhöhte (15.). Noch vor der Pause baute Ayas den Vorsprung weiter aus und erzielte seinen zweiten Treffer zum 3:0 (33.), wodurch die Partie früh in eine klare Richtung ging. Nach dem Seitenwechsel blieb TuRU weiter effektiv und erhöhte durch Mohamed Darwish auf 4:0 (66.), ehe Velbert in der Schlussphase durch Ahmet Gülmez noch zum 4:1-Endstand verkürzte (87.). Während TuRU die Abstiegszone verlässt, hat Velbert immer noch einen Zähler mehr als die Düsseldorfer.