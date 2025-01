Turniersieg gegen den Ex-Verein

.Dazwischen lagen in der Vorrunde drei Siege ohne Gegentreffer in der Reihenfolge Gellershausen (4:0), Römhild (1:0) und Ummerstadt (4:0) sowie der Halbfinalsieg gegen die ISO aus Neuhaus-Schierschnitz. Allerdings benötigte Westhausen hier nach dem 1:1 Zwischenstand nach zwölf Minuten ein Entscheidungsschießen zum Finaleinzug. Mit einem tollen Reflex lenkte Keeper Lukas Schmäußer das Leder beim letzten Schuss vom Luis Reichenbacher an die Querlatte.

Vor 210 Zuschauern in der Werratalhalle in Hildburghausen jubelten schließlich die Unterländer gemeinsam mit ihren Fans recht ausgelassen. Am Ende musste sich Häselrieth – wie schon im Vorjahr – mit dem zweiten Platz beim Hallenchampionat zufriedengeben. Die Randhildburghäuser konnten allerdings auch nicht in Bestbesetzung antreten. Die Brüder Dominik und Jonathan Attig fehlten krankheitsbedingt, Tom Höhn war im Urlaub. Hervorheben muss man beim Kreisoberligisten die beiden Routiniers. Robin Rosemann (36 Jahre / 3 Tore) und Patrick Jäger (33 Jahre / 6 Treffer) markierten neun der insgesamt zwölf Turniertore und somit drei Viertel aller Häselriether Tore. Den 3. Platz sicherte sich Isolator Neuhaus-Schierschnitz – Trainer Philipp Rauhut hatte eine blutjunge Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von 20,4 Jahren aufgeboten - mit einem 3:0 im kleinen Finale gegen Gleichamberg. Wobei der Treffer zum 3:0 Endstand für die ISO schon zum Zunge schnalzen war. Lorenz Kessel jagte das Leder mit seinem starken Fuß und Schmadders ins obere rechte Kreuzeck und ließ sich entsprechend feiern.