Turnier der Kickers: Junge Fußballerinnen wollen es wissen

Mörfelden. Nur eine Woche nach dem Hallen-Frauenturnier in Nauheim gibt es schon das nächste im Kreis: Zum 13. Mal lädt der SC Kickers Mörfelden zu seinem zweitägigen Mädchen- und Frauenfußballturnier in die Kurt-Bachmann-Halle ein. Los geht es jeweils um 9 Uhr. Während die Jugend bei der U10, U12 und U14 am Samstag ihre Sieger ermittelt, spielen am Sonntag erst die U16 und ab 12.30 Uhr die Frauen.

Dabei gehen die Gastgeberinnen bei den Aktiven wieder mit zwei Teams ihrer Frauenspielgemeinschaft an den Start. Nach ihrem furiosen Einzug ins Finale in Nauheim am vergangenen Wochenende hofft die erste Mannschaft der FSG Kickers Mörfelden/Nauheim, auch jetzt als Gruppenligist weit zu kommen. Mit Hessenligist SG Egelsbach und den Verbandsligisten von Kreisnachbar SC Opel Rüsselsheim und der DJK/SSG Darmstadt wartet jedoch harte Konkurrenz. Das Feld wird komplettiert von der TSG Neu-Isenburg, FSG Dieburg und dem FC Neu-Isenburg. Die Spielzeit beträgt einmal zehn Minuten.

Zuvor liegt der Blickpunkt allerdings ganz auf den Nachwuchsturnieren: Mehr als 20 Jugendteams haben gemeldet. Von den drei Mädchenmannschaften der Kickers, die in der Runde am Ligabetrieb teilnehmen, wurden für das Turnier vier Teams gebildet, die hier in allen vier Wettbewerben von der U10 bis zur U16 an den Start gehen. Zur seit langem guten Nachwuchsarbeit im Verein kann zudem Göran Kiefer vom SC-Vorstand erfreut berichten: „Für die kommende Saison melden wir erstmals auch zwei Teams bei den Jungen, eine C- und eine D-Jugend.“