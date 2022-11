Jubelszenen gab es zuletzt seltener bei Turbine Potsdam zu sehen. – Foto: Photography Sportiv Chris Ham

Turbulente Turbine: Immer was los in Potsdam Brandenburger Frauen-Bundesligist erlebt in kürzester Zeit viele Tiefschläge - geht es mit einem neuen Präsidenten wieder bergauf?

Nach einer guten Saison schlittert Turbine Potsdam immer tiefer in ein Schlamassel. Der sportliche Abstieg droht. Jetzt übernimmt ein neuer Präsident das derzeit sinkende Schiff.

Sofian Chahed war fast am Höhepunkt. Mit seiner Mannschaft, Turbine Potsdam, war er ins Pokalfinale eingezogen. Am Ende zog die Mannschaft zwar den Kürzeren, dass dieser Erfolg jedoch der vorerst letzte bleiben und turbulente fünf Monate folgen würde, hatte auf diese Art und Weise wohl keiner vermutet. Wenige Wochen nach dem Pokalfinale war Chahed, der ehemalige Herthaner, seinen Job beim Brandenburger Frauen-Bundesligisten los. Im Präsidium gab der über den Abschied Unstimmigkeiten, sodass Rolf Kutzmitz nach 22 Jahren bei der Turbine, und zuletzt in der dritten Amtszeit als Präsident, von seinem Posten zurücktrat. Auch der als Ersatz eingesprungene Vize Uwe Reher kündigte wenig später die Niederlegung seines Amtes nieder.