Tuggen und Wettswil makellos - späte Freude bei Dietikon

Keine Glanzleistung gezeigt - trotzdem jubeln können: Der FC Tuggen schickt Baden mit 2:1 vom Platz. – Foto: FC Tuggen

Am 21. Spieltag der Erstliga-Gruppe 3 setzten sich die Favoriten durch: Tuggen bezwang Baden in einer engen Partie und Wettswil bleibt den Märchlern mit einem Vollerfolg gegen Mendrisio an den Fersen. Ebenfalls erfolgreich war der FC Dietikon mit einer späten Wende.

Das Auswärtsspiel in Baden erwies sich für Tuggen wie erwartet als schwierige Aufgabe. Beide Teams begegneten sich von Beginn an mit viel Intensität und harten Zweikämpfen. Tuggen hatte zwar mehr Ballbesitz und versuchte, das Spiel zu gestalten, doch klare Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Die beste Möglichkeit der ersten Halbzeit vergab Fernando Rodrigues, während Baden mit einem Freistoss gefährlich wurde. So ging es mit einem gerechten 0:0 in die Pause.

Gesagt: "Defensiv haben wir nicht viel zugelassen" Der FC Tuggen bleibt auf dem starken zweiten Rang. Die Tuggner konnten ihr Spiel gegen Baden auswärts mit 2:1 gewinnen.

Nach dem Seitenwechsel gelang Tuggen in der 57. Minute die Führung: Nach einem Eckball traf Nando Rüegg im zweiten Anlauf aus spitzem Winkel. Insgesamt war die Führung verdient, auch wenn weiterhin zwingende Offensivaktionen fehlten. In der Schlussphase wurde Baden stärker und nutzte in der 82. Minute eine Unachtsamkeit in der Tuggner Defensive zum Ausgleich durch Andrin Ulla.

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Die Antwort folgte jedoch prompt: Nur drei Minuten später setzte sich Nathan Tayey stark durch und bereitete für Haxhi Shala vor, der zum 2:1-Endstand traf. Am Ende entschied die individuelle Klasse zugunsten von Tuggen, das trotz keiner Glanzleistung drei wichtige Punkte sicherte und defensiv stabiler auftrat als zuletzt.

"Defensiv haben wir nicht viel zugelassen und solidarisch verteidigt. Das hatten wir uns fest vorgenommen, nachdem wir zuletzt 9 Tore in zwei Spielen kassiert haben", äusserte sich Tuggens Assistenztrainer Javier Santana auf der vereinseigenen Webseite.

In Form: Wettswil mit fünftem Sieg im sechsten Spiel im 2026

Trotz der unglücklichen Niederlage vor einer Woche gegen den Leader YF Juventus hat sich Wettswil-Bonstetten nicht aus dem Konzept bringen lassen. Mit dem 2:0-Sieg über Mendrisio konnten die Ämtler bereits das fünfte Spiel im sechsten Anlauf für sich entscheiden und so Platz drei direkt hinter Tuggen behaupten.

Beim Heimspiel auf dem Wettswiler Moos traf WB am Samstag auf Mendrisio – begleitet von unangenehmem Schnee-Regen. Die Gastgeber liessen sich davon jedoch nicht beeindrucken und zeigten von Beginn an ihre Stärke auf dem Kunstrasen. Sie dominierten das Spiel, liessen den Ball sicher laufen und konnten sich immer wieder aus dem Pressing der Tessiner befreien. Die erste grosse Chance hatte Figueiredo, doch Hager konnte den Abpraller nicht nutzen.

In der 15. Minute fiel das verdiente 1:0: Nach einem Eckball traf Innenverteidiger Waser wuchtig zur Führung. WB blieb spielbestimmend und sorgte vor allem bei Standards für Gefahr, während Mendrisio offensiv kaum Akzente setzen konnte. Die Defensive der Ämtler stand sicher, sodass es mit einer knappen Führung in die Pause ging.

Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Brunner per Kopf auf 2:0. Trotz weiterer guter Ansätze fehlte WB in der Offensive die Präzision im letzten Drittel, auch begünstigt durch die rutschigen Platzverhältnisse. Mendrisio versuchte es vermehrt mit langen Bällen, blieb jedoch meist harmlos. Die beste Chance zum Anschlusstreffer vergaben die Gäste per Elfmeter, als Becchio über das Tor schoss.

So brachte WB den Sieg souverän über die Zeit und überzeugte vor allem durch Kontrolle und defensive Stabilität.

Verloren I: Kosovas Effort nicht belohnt

Auch beim Duell zwischen dem FC Kosova und der AC Taverne setzte sich der Favorit durch - nämlich die viertplatzierten Tessiner. Der FC Kosova zeigte zwar eine engagierte Leistung und ging in der ersten Hälfte in Führung, musste sich aber trotzdem mit 1:2 geschlagen geben.

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Verloren II: Weitere Klatsche für Höngg

Der SV Höngg bleibt auch nach dem 21. Spieltag auf einem Abstiegsplatz. Die Stadtzürcher konnten auf die Niederlage unter der Woche gegen Freienbach nicht reagieren und verloren auswärts bei Collina d'Oro mit 0:3.

Späte Freude: Last-Minute-Sieg für Dietikon

Lange Zeit sah es für den FC Dietikon nicht nach Punkten beim FC Widnau aus. Dank einer späten Wende konnten die Limmattaler aber trotzdem noch mit 2:1 gewinnen.

Zwar startete Dietikon mit einer ersten Chance durch Andjelkovic, danach übernahm jedoch Widnau die Kontrolle. Die Gastgeber gingen nach einem Fehler in der Dietiker Defensive verdient in Führung und hätten diese bis zur Pause weiter ausbauen können, scheiterten jedoch mehrfach am Aluminium oder am Torhüter.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Widnau zunächst spielbestimmend, während Dietikon offensiv kaum Akzente setzen konnte. Mit zunehmender Spieldauer flachte die Partie jedoch ab, und Dietikon stabilisierte sich defensiv. In der Offensive fehlten lange Zeit die Ideen, doch in der Schlussphase zeigte sich die Mannschaft effizient.

In der 84. Minute profitierte Kalpaxidis von einem Fehler in der Widnauer Hintermannschaft und erzielte den eher schmeichelhaften Ausgleich. Dieser Treffer gab Dietikon neuen Auftrieb. In der Nachspielzeit gelang Lobo schliesslich der entscheidende Treffer zum 2:1, womit das Spiel komplett gedreht wurde.

Unterm Strich war es kein dominanter Auftritt des FC Dietikon, doch die Mannschaft bewies Moral und nutzte die wenigen Chancen eiskalt.

Gewonnen: Winterthur gewinnt Nachwuchs-Derby

Bereits vor zwei Wochen fand das Duell der beiden Nachwuchsmannschaften statt. Winterthurs U21 setzte sich dabei gegen die U21 des FC St. Gallen mit 3:1 durch.

Verschoben: Schnee verhindert Freienbachs Duell mit dem Leader

Keine Partie konnte auf der Freienbacher Chrummen durchgeführt werden. Wegen des Wintereinbruchs war das Geläuf unbespielbar. Ein fixes Nachholdatum steht noch nicht fest.

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