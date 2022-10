Tugenden bringen TuS den Derbysieg Landesligst Hackenheim schlägt SG Kirn mit 2:0 +++ Arash Sadeghi muss verletzt ins Krankenhaus +++ Spiel für fast 20 Minuten unterbrochen

Kirn. Eine gewisse Besorgnis schwang auch noch einige Stunden nach dem 2:0 (1:0)-Derbysieg des TuS Hackenheim bei der SG Kirn-Sulzbach in der Stimme von Tim Hulsey mit. „Ich hoffe, dass es nicht allzu schlimm ist“, sendet der Trainer des Fußball-Landesligisten Genesungswünsche an Arash Sadeghi, der zu diesem Zeitpunkt noch in einem Kirner Krankenhaus lag. Der 33-jährige Außenverteidiger des TuS war nach einem Schubser unglücklich auf die Hüfte gefallen und konnte aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen. Ein Krankenwagen kam, die Partie war für fast 20 Minuten unterbrochen. Beide Teams verschwanden in die Kabine, während der Rettungsdienst den Torschützen versorgte.