Türkiyemspor nach Rückstand erneut siegreich, Drama in Bonsfeld

Dem SV Borbeck blieb die Morning-Session gegen den TuS Essen-West erspart. Das Kellerkind verzichtetet auf einen Antritt, die drei Punkte sollten also dem SVB noch zugeteilt werden. Unterdessen gaben sich die weiteren Aufstiegsanwärter keine Blöße. Tabellenführer Türkiyemspor Essen ging jedoch zum zweiten Mal in Folge zunächst in Rückstand. Durch einen Dreierpack von Emre Ayan drehte der SC die Partie. Auch AL-ARZ Libanon gab sich keine Blöße, gestaltete das Geschehen gegen die Sportfreunde Altenessen vom Spielverlauf jedoch etwas souveräner. Im Keller lieferten sich SuS Haarzopf II und DKSV Helene Essen ein packendes 4:4-Remis, auch beim 1:0 des FC Karnap brannte es in der Schlussphase.
Die Alemannia Essen bleibt voll im Geschäft. Im Topspiel gegen SuS Niederbonsfeld brauchte es jedoch eine packende Schlussphase mit einem späten Siegtreffer. Tabellenführer Preußen Eiberg hatte spielfrei und hat die Alemannia mit drei Punkten Vorsprung wieder direkt im Nacken. Unterdessen schaffte die TGD Essen-West mit dem 2:0-Erfolg gegen die DJK Adler Union Frintrop II den ersehnten Befreiungsschlag.
SuS Haarzopf II – DKSV Helene Essen 4:4
SuS Haarzopf II: Gerrit Schwiertz, Nils Zander, Dominik Borutzki, Julian Dusy, Timo Patelschick, Marlon Paul Keller (80. Daniel Petz), Felix Scheider, Samuel Holzmair (72. Philipp Strahler), Damian Bartsch, Daniel Valaev (52. Nils Zander), Kevin Pleimes (46. Thomas Denker) - Trainer: Kevin Lehnhoff
DKSV Helene Essen: Timucin Demirci, Mostafa Shikhmos, Mahmut Gülnaz, Mohamed Essbai (64. Mazlum Kilicalp), Serhat Ursavas, Malek El Chaabi, Hasan Akcakaya, Sipan Akkus, Azad Kilicalp, Welat Er - Trainer: Ferhat Dogan - Trainer: Arian Beqiri
Schiedsrichter: Patrick Körber - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Dominik Borutzki (18.), 2:0 Dominik Borutzki (26.), 2:1 Hasan Akcakaya (35.), 3:1 Dominik Borutzki (40.), 3:2 Welat Er (54.), 3:3 Hasan Akcakaya (69.), 3:4 Welat Er (75.), 4:4 Daniel Petz (87.)
FC Stoppenberg – Türkiyemspor Essen 1:4
FC Stoppenberg: Philipp Giordani, Romeo Teka, Oliver Abs, Felix Wessiepe, Mulla Seyit Dogan (60. Omar Demir), Lukas Baier, Jan Hillemann, Noah Künzel, Lasse Kanders (75. Devid-Alexander Röwekamp), Ben Lange, Dominik Jost (65. Alexander Harter) - Trainer: Marco Schulze
Türkiyemspor Essen: Orkun Oktay, Kubilay Kirlangic, Burak Bayram, Adin Selimovic (64. Sercan Ali Tutkun), Özkan Akcapinar, Onur Caparlar (64. Cemal Saat) (75. Ozan Oezdemir), Poyraz-Can Sahin (82. Komlan Agbégniadan), Ivan Wetshemungu, Berkan Kiris (71. Avdulj Kasumov), Emre Ayan, Özgür Akcapinar - Trainer: Yunus Bucuka - Trainer: Hasan Fidan
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Jan Hillemann (16.), 1:1 Emre Ayan (43.), 1:2 Emre Ayan (45.), 1:3 Emre Ayan (54.), 1:4 Poyraz-Can Sahin (80.)
FC Karnap 07/27 – SG Essen-Schönebeck II 1:0
FC Karnap 07/27: Dominik Jaeger, Jan Marzoch, Giuliano Pettinato, Dogan Kandur (70. Edwin Kraft), Alp Ezici, Eric Schweers, Thomas Michels, Fatih Kandur, Eren Gürses (46. Emir-Berk Gürses), Bela de Groat (60. Michel-Pascal Fischer), Nico Labenz (88. Franko Krystek) - Trainer: Björn Neumann - Co-Trainer: Markus Erlebach - Co-Trainer: Timo Bruhnke
SG Essen-Schönebeck II: Zaid Hraoui, Marlon Schmidt, Aaron Zilian, Younes Boumoungar, Fortune Onyemere (35. Fadi Ismail), Leonard Okeh, Fynn Alexander Schröder, Moritz Justen (71. Jonas Jahnke), Jacob Max Bojarzin, Nikita Senk, Dario Nagel - Trainer: Silvain Wirkus - Co-Trainer: Martin Pawlowski
Schiedsrichter: Mike Stamm (Gelsenkirchen) - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Nico Labenz (71.)
Gelb-Rot: Younes Boumoungar (79./SG Essen-Schönebeck II/Meckern)
Gelb-Rot: Fynn Alexander Schröder (87./SG Essen-Schönebeck II/Schröder holt seinen Gegenspieler von den Beinen und sieht ebenfalls die Ampelkarte)
Gelb-Rot: Giuliano Pettinato (89./FC Karnap 07/27/Habdspiel)
FC Saloniki Essen – SpVg Schonnebeck II 0:0
FC Saloniki Essen: Thomas Richter, Christos Tsikrikas, Anthony Karagiannidis, Emmanuel Darko, Evangelos Akrivos, Atif Bhatti, Athanasios Mitrentsis, Jude Chinonso Obiezu, Dhia Eddine Agrebaoui (64. Charles Nnami), Georgios Sevastidis (90. Athanassios Tegos), Tim Stränger (86. Robert Onochie Ukuta) - Trainer: Niko Andreadakis
SpVg Schonnebeck II: Simon Böhm, Marcel Michel Deszer, Florian Schilling, Marcel Große-Beck, Philipp Mayer, Bekir Kozak, Leotrim Kryeziu, Max Winkel, Ayman El Hany, Siegfried Nsyme Nzali (59. Justin-Marcus Michels), Leonal Nkansah (59. Leon Rücker) - Trainer: Philipp Rosenberg - Trainer: Sven Wienecke
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 50
Tore: keine Tore
AL-ARZ Libanon – Sportfreunde Altenessen 4:1
AL-ARZ Libanon: Issa Fakhro, Lindon Nuvaga Sanjela (68. Ali Semmo), Hassan Madani, Fabio Minino, Khaled El-Zein (86. Hassan Saado), Lars Anhalt, Mohammed Mustapha, Evangelos Mitsiotis, Antonio Lombardi, Joel Lombardi, Issa Allouche (65. Ahrif Wendt) - Trainer: Ibrahim Ramadan
Sportfreunde Altenessen: Jean Heise, Robert Thauern, Michel-Pascal Roskowski (46. Musa Krubaly Damba), Ali Koaik, Fadi Saado, Olsencan Erdogan, Tom Reinke, Alie Mansaray (77. Levent Nalbant), Issa Fakhro (79. Jan Malinowski), Carlos Ngounou Happy, Muharrem Mekoli - Trainer: Erkan Sahin
Schiedsrichter: Leon Fahrenberg - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Issa Allouche (32.), 2:0 Issa Allouche (42.), 2:1 Tom Reinke (57.), 3:1 Evangelos Mitsiotis (67.), 4:1 Evangelos Mitsiotis (90.)
DJK SG Altenessen – RuWa Dellwig 0:2
DJK SG Altenessen: Merlin Sabanov, Rami Bosnjak (46. Stefan Geiger), Lucas Radschun, Premtim Gashi, Ibrahim Erol Özbay, Berkan Özer, David Lucic, Samuel Karaqi, Eldor Gashi, Donik Gashi (67. Fatih Güldogan), Arian Kadrijaj - Trainer: Jörg Dohmann
RuWa Dellwig: Jan Heinrich, Christian Janßen, Leon Bolmatis, Christian Szopa, Yasin-Mehmet Yeter, Christoph Jügel, Mehul Malhatra (67. Bünyamin Yigit), Emirhan Güldogan (85. Parham Nasrollahzadeh Jirandehi), Ismail Cördük, Timo Lindemann, Melad Nishwanyazdeen (75. Stanley Tetteh) - Trainer: Christian Koch - Trainer: Sebastian Vietz
Schiedsrichter: Seyfullah Pakel - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Emirhan Güldogan (40.), 0:2 Ismail Cördük (50.)
25. Spieltag
23.04.26 DKSV Helene Essen - FC Karnap 07/27
26.04.26 TuSEM Essen 1926 II - FC Saloniki Essen
26.04.26 SG Essen-Schönebeck II - SV Borbeck
26.04.26 RuWa Dellwig - Essener SC Preußen
26.04.26 Türkiyemspor Essen - SuS Haarzopf II
26.04.26 Sportfreunde Altenessen - DJK SG Altenessen
26.04.26 SpVg Schonnebeck II - AL-ARZ Libanon
SuS Niederbonsfeld – Alemannia Essen 1:2
SuS Niederbonsfeld: Luis Paul Biederbeck, Marius Koberg, Yannik Weierstahl, Finn Colin Hillemacher, Pierre Forster, Philipp Lindemann, Felix Hoffmann, Ceyhun Yildiz (56. Carlo Adrian Aiton Gonzaga Barrios), Kevin Stinnen, Dennis Mittmann, Timo Kemper - Trainer: Marc Bläsing
Alemannia Essen: Samer Kouki, Melih Turan, Mehmet Öztürk (70. Recep Durmus) (84. Kagola Kourani Traore), Maximilian Danquah, Genart Ferizi, Kwabena Fobiri (84. Justice Kaminski), Osman Durmus, Marcel Wischnat, Denis Katsani (43. Oluwatosin Elijah Owolabi), Dominik Milaszewski, Shawn Simon (87. Wahim Jan) - Trainer: Serhat Hakan
Schiedsrichter: Thomas Krüger (Essemn) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Felix Hoffmann (25.), 1:1 Osman Durmus (29.), 1:2 Justice Kaminski (90.)
TuS Holsterhausen – Bader SV 91 II 0:3
TuS Holsterhausen: Till Gruhs (46. Torben Burchhardt), Jonas Weiner, Fahd Ayiad Soliman Al Barouni (67. Christopher Kräling), Mark Hupka (45. Lukas Gruhs), Pablo Theis Navarro, Nils Fin Verhoeven, Florian Röttger (70. Simon Röttger), Kilian Wolfgang Heinze, Geoffrey Reich - Trainer: Geoffrey Reich
Bader SV 91 II: Marcel Ardelmann, Nassim El Bezzairi, Obadah Al Kadi, Achraf Hidki (86. Naoufel Bouazza), Aiman Salmi, Chakib El Hamraa, Ilias El Ouriachi, Saadedine El Said, Younes El Aboussi (84. Hassan El-Daher), Saad Sadiki
Schiedsrichter: Andreas Roth (Essen) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Saad Sadiki (61.), 0:2 Saadedine El Said (68.), 0:3 Saad Sadiki (80.)
TGD Essen-West – DJK Adler Union Frintrop II 2:0
TGD Essen-West: Alpcan Sen, Serhat Durmus, Burak Pakdemirli, Ferhat Cakir, Joshua Darren Enudi, Editor Pajazitaj (93. Tarik Süheyl Yurtseven), Jalil Shikhzadayev (91. Hussein Tabel), Mert Aslaner, Luigi Brescia, Sakvan Sulaiman (46. Omar Filali), Keanu Klösener (86. Mert Akyüz) - Trainer: Dietmar Krause
DJK Adler Union Frintrop II: Joel Kloßek, Simon Wanning, Leonard Kewitz, Marco Schoofs, Lukas Wahl, Linus Schwarze, Lukas Rotthäuser, Björn Schraven, Maximilian Rustemeyer, Niklas Günter (80. Jason Nau), Tim Petrat (57. Jan Sander) - Spielertrainer: Julian Büddeker - Trainer: Udo Jonetat
Schiedsrichter: Felix Burmann (Konstanz) - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Keanu Klösener (44.), 2:0 Omar Filali (84.)
DJK Blau-Weiß Mintard II – TuS Essen-West 81 1:2
DJK Blau-Weiß Mintard II: Lukas Malte Elsner, Adrian Kozacki, Jan Wittenberg, Philip Müller (74. Maximilian Ossmann), Lukas-Maximilian Pein (88. Moritz Ewers), Florian Juchniewski, Darius Kretschmann, Bennet Triebel (46. Kevin Tole), Max Gericke (58. Julian Kopka) - Trainer: Tuna Tunceli
TuS Essen-West 81: Leonard Oppong, Jonas Wilhelm Kniel, Younes Mal, Abdellatif Nkiri (60. Dominik Meier), Issa Harb (72. Khaled Harb), Seokkyoung Yoo, Marcel Supernok, Muhammed Erdogmus, Leon Martin Hagen, Almir Selimi (60. Nikhil Sachdeva) - Trainer: Mirko „Erde“ Erdmann
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Leon Martin Hagen (14.), 1:1 Lukas-Maximilian Pein (30.), 0:2 Younes Mal (80.)
FSV Kettwig – ESC Rellinghausen II 2:1
FSV Kettwig: Maximillian Heining, Nils Bornträger, Evangelos Tsakiris, Antonius Döbbe, Robin Littmann (74. Marvin Töpfer), Evangelos Petridis, Ivan Paurevic, Pajaziti Kenedi (94. Evangelos Tsakiris), Johan David Kolacek (87. Daniel Görbing), Leon Frömbger (74. Alexandros Mpalntoumis) - Trainer: Efthimios Mpalntoumis
ESC Rellinghausen II: Louis Lennard Schmidt, Mika Matthias Muth (77. Marvin Otto), Max Meisner, Marc-Luca Rathje (86. Tim Czypull), Nico Beckmann, Niklas Piljic, Marcel Wagner (84. Dominik Friedrichs), Tom Holz, Raul Vazquez Maldonado, Tristan Richter, Yousef Issa - Trainer: Jerome Buchalik
Schiedsrichter: Christian Wening (Oberhausen) - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Marcel Wagner (23.), 1:1 Leon Frömbger (34.), 2:1 Ivan Paurevic (77.)
Besondere Vorkommnisse: Tom Holz (ESC Rellinghausen II) scheitert mit Handelfmeter an Torwart (67.).
Fortuna Bredeney – NK Croatia Essen 1:4
Fortuna Bredeney: Daniel Stuart London, Simon Geiger (26. Lukas Küpper), Nico Zemmek (72. Maurice Möller), Elias Gruhn, Mirco Selle, Tilo Golz, Gerrit Höhl (46. Alexander Katemann), Keanu Volpe, Jannis Wrede, Justin Schneemann, Joel Ruhrus - Trainer: Raphael Becker
NK Croatia Essen: Leon Zamljen, Vladimir Ulrich, Yannick Schotters (76. Ivan Šarić), Justin Kotermann, Fehim Jusic, Ivan Marić, Mark Pivčević, Luka Ljubić (83. Marko Milković), Ivan Ilias Cipetic, Antonio Ikić, Wiktor Owczarczak - Trainer: Wolfgang Gräfen
Schiedsrichter: Christoph Cesarczyk (Essen) - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Yannick Schotters (15.), 0:2 Luka Ljubić (19.), 0:3 Antonio Ikić (20.), 1:3 Justin Schneemann (45.), 1:4 Justin Kotermann (71.)
25. Spieltag
24.04.26 NK Croatia Essen - SC Frintrop 05/21
26.04.26 ESC Rellinghausen II - Fortuna Bredeney
26.04.26 TuS Essen-West 81 - Teutonia Überruhr
26.04.26 DJK Adler Union Frintrop II - SuS Niederbonsfeld
26.04.26 Preußen Eiberg - FSV Kettwig
26.04.26 Bader SV 91 II - TGD Essen-West
26.04.26 Alemannia Essen - DJK Blau-Weiß Mintard II
26.04.26 SV Leithe - TuS Holsterhausen
