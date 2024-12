Türkiyemspor MG wie einst Leverkusen

Sepp Herberger hinterließ dem Fußball unter anderem folgende Weisheit: „Der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten“. Und zur aktiven Zeit des Bundestrainers, der Deutschland zum WM-Sieg 1954 in Bern führte, stimmte diese Zeitangabe noch. Heutzutage gilt für die Dauer eines Fußballspiels jedoch: 90 Minuten plus Nachspielzeit, die wiederum im Profifußball durch Neuerungen wie den Videoassistenten gerne mal bis zu zehn Minuten dauert.

Bedeutet im Umkehrschluss: Ein Spiel dauert einiges mehr als 90 Minuten, eine Mannschaft muss deutlich länger konzentriert bleiben. Denn Tore in der Nachspielzeit sind nicht selten. Prominent ist insbesondere das Beispiel von Bayer Leverkusen aus der Vorsaison der Bundesliga: Die Mannschaft erzielte acht Tore nach der 90 Minute, was ein entscheidender Grund war, weshalb die Werkself erstmals die Deutsche Meisterschaft gewann.

Eingriffe eines Videoschiedsrichters gibt es im Amateurfußball bislang nicht – und trotzdem ist auch im unterklassigen Fußball eine Nachspielzeit von mehreren Minuten inzwischen üblich. Wie anfällig oder erfolgreich sind die Teams in den letzten Minuten des Spiels? Hat dies große Auswirkungen auf die Tabelle? Ein exemplarischer Blick auf die Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen.

Die Zahlen: In 37 Spielen von insgesamt 120 Spielen der Hinrunde, also bei fast einem Drittel der ausgetragenen Spiele, trafen Mannschaften in den Nachspielzeiten vor der Pause respektive nach der regulären vollen Spielzeit. Insgesamt fielen in diesen Zeiträumen 43 Treffer, wobei der Großteil davon, nämlich 34, nach der 90. Minute resultiert. Auffällig: Kein einziges der 16 Teams konnte sich dem Ganzen entziehen. Und nur der 14. Spieltag sah keinen Torerfolg in den Nachspielzeiten.