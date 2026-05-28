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Türkiyemspor Essen und Preußen Eiberg haben Aufstieg vor Augen
Kreisliga A Essen: Schon nach dem vorletzten Spieltag könnten in beiden Gruppen die Entscheidungen im Meisterschaftsrennen fallen. Preußen Eiberg hat die Chance, den Titel vorzeitig perfekt zu machen. Türkiyemspor Essen wiederum wird genau beobachten, wie sich Verfolger AL-ARZ Libanon bereits am Morgen schlägt.
von Markus Becker · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
Mit etwas Schützenhilfe könnte Türkiyemspor schon den Aufstieg feiern. – Foto: Markus Becker
Die Konstellation ist hochinteressant: Um 11 Uhr misst sich der Tabellenzweite AL-ARZ Libanon im Topspiel mit dem SV Borbeck. Sollte Borbeck gewinnen, liefert dies dem aktuellen Spitzenreiter Türkiyemspor Essen den ersten Matchball zur Meisterschaft. Zwei Stunden später gastiert der Primus nämlich bei den Sportfreunden Altenessen, die ihrerseits noch akut um den Klassenerhalt bangen müssen. Bereits am Donnerstagabend könnte der DKSV Helene Essen die Sportfreunde mit einem Sieg gegen Borbeck wieder unter den Strich drücken. Auch der Essener SC Preußen und der FC Karnap sind noch nicht sicher durch.
Im Auf- und Abstiegskampf der Gruppe 2 deutet vieles darauf hin, dass die wichtigsten Entscheidungen bereits gefallen sind. Preußen Eiberg kann mit einem Sieg gegen die TGD Essen-West die Meisterschaft vorzeitig eintüten. Alternativ würde auch ein Ausrutscher von Verfolger Alemannia Essen reichen. Deren Gegner FSV Kettwig spielt eine wichtige Rolle im Tabellenkeller und steht aktuell auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz.
Rechnerisch ist der Klassenerhalt zwar noch für kein Team bis einschließlich Rang zehn gesichert, echte Spannung könnte aber wohl nur noch der ESC Rellinghausen II erzeugen. Sollte die Mannschaft gegen den Tabellendritten SuS Niederbonsfeld nicht gewinnen, wäre der Abstieg bereits besiegelt. Auch die DJK BW Mintard II besitzt zumindest theoretisch noch Chancen auf den Ligaverbleib, benötigt dafür jedoch die volle Punkteausbeute sowie Patzer von Kettwig und Rellinghausen.
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