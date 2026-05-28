Türkiyemspor Essen und Preußen Eiberg haben Aufstieg vor Augen

Im Auf- und Abstiegskampf der Gruppe 2 deutet vieles darauf hin, dass die wichtigsten Entscheidungen bereits gefallen sind. Preußen Eiberg kann mit einem Sieg gegen die TGD Essen-West die Meisterschaft vorzeitig eintüten. Alternativ würde auch ein Ausrutscher von Verfolger Alemannia Essen reichen. Deren Gegner FSV Kettwig spielt eine wichtige Rolle im Tabellenkeller und steht aktuell auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz.

Rechnerisch ist der Klassenerhalt zwar noch für kein Team bis einschließlich Rang zehn gesichert, echte Spannung könnte aber wohl nur noch der ESC Rellinghausen II erzeugen. Sollte die Mannschaft gegen den Tabellendritten SuS Niederbonsfeld nicht gewinnen, wäre der Abstieg bereits besiegelt. Auch die DJK BW Mintard II besitzt zumindest theoretisch noch Chancen auf den Ligaverbleib, benötigt dafür jedoch die volle Punkteausbeute sowie Patzer von Kettwig und Rellinghausen.