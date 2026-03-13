Türkischer SV will Platz 2 verteidigen Heimspiel des TSV im Schatten des Topspiels zwischen Tabellenführer Hornau und Hadamar von Stephan Neumann · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Eleazer Mensah steht dem Türkischen SV nach abgesessener Sperre wieder zur Verfügung. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Wiesbaden. Die Mannschaft des Verbandsligisten Türkischer SV spielt unter Trainer Gökhan Caliskan (bleibt 2026/27) bisher eine sensationelle Runde. Der aktuelle zweite Rang würde zu Aufstiegsspielen in Richtung Hessenliga berechtigen – das wäre für den TSV (44 Punkte), der am Sonntag (15 Uhr) den SSC Juno Burg empfängt, Neuland und damit der größte Erfolg der Club-Geschichte. Doch noch ist nichts entscheiden.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Spitzenspiel im Livestream: Womöglich liefert der Liga-Knüller zwischen Spitzenreiter TuS Hornau (49) und dem Rangdritten RW Hadamar (42) am Sonntag (14.30 Uhr / Livestream des Wiesbadener Kurier) richtungsweisende Aufschlüsse. Gewinnt Hornau, wäre der Weg zum Titel wohl frei und der TSV könnte profitieren. Oder wird der Titelkampf mit einem Hadamarer Coup richtig spannend?