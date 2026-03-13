Türkischer SV will Platz 2 verteidigen

Wiesbaden. Die Mannschaft des Verbandsligisten Türkischer SV spielt unter Trainer Gökhan Caliskan (bleibt 2026/27) bisher eine sensationelle Runde. Der aktuelle zweite Rang würde zu Aufstiegsspielen in Richtung Hessenliga berechtigen – das wäre für den TSV (44 Punkte), der am Sonntag (15 Uhr) den SSC Juno Burg empfängt, Neuland und damit der größte Erfolg der Club-Geschichte. Doch noch ist nichts entscheiden.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Spitzenspiel im Livestream: Womöglich liefert der Liga-Knüller zwischen Spitzenreiter TuS Hornau (49) und dem Rangdritten RW Hadamar (42) am Sonntag (14.30 Uhr / Livestream des Wiesbadener Kurier) richtungsweisende Aufschlüsse. Gewinnt Hornau, wäre der Weg zum Titel wohl frei und der TSV könnte profitieren. Oder wird der Titelkampf mit einem Hadamarer Coup richtig spannend?
Türkischer SV: Mit den Erfolgen gegen Biebrich 02 und bei der SG Walluf hat das Team zwei Verfolger auf Distanz geschickt. „Das ist schön und gut. Aber jetzt müssen wir weiter unsere Hausaufgaben erledigen. Die Jungs wollen auf jeden Fall bis zum Schluss vorne mitspielen“, sagt Gökhan Caliskan, der wieder auf Eleazer Mensah zurückgreifen kann. Emirkan Dorul ist noch drei Spiele gesperrt, der Einsatz von Youssef Chourak (Knieblessur) ist fraglich.