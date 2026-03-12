LIVESTREAM: Verbandsliga-Topspiel in Hornau

Die Tus Hornau und der SV Rot-Weiß Hadamar treffen am Sonntag im Topspiel aufeinander. Der Wiesbadener Kurier überträgt die Partie im Livestream. – Foto: VRM (M. Zink, I. Scherthan)

Hornau. Erster gegen Dritter, sieben Punkte Abstand. Wenn die TuS Hornau am Sonntag um 14.30 Uhr ihre Verfolger aus Hadamar empfangen, haben die Sportfreunde vieles in der eigenen Hand: die Tabellenführung verteidigen, Druck auf den direkten Verfolger TSV Wiesbaden aufbauen und Rot-Weiß Hadamar die Chancen im Kampf um die Meisterschaft erschweren. Dafür muss ein Sieg her. Und da werden die Gäste aus Hadamar gewaltig was dagegen haben. Wie geht’s also aus? Verfolgen Sie das Spiel live und in voller Länge beim Wiesbadener Kurier im Stream! Kommentiert von Sportreporter Nico Richter.