Türkhan, Isik, Nurra, Skidmore - Interviews zum Hallen-Samstag in MG

Der Samstag des Super-Wochenendes bei der Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach ist Geschichte - und damit ist die Hälfte der Vorrunden-Entscheidungen gefallen. Nach dem 1. FC zum Auftakt hat sich auch der TuS Wickrath für die Endrunde qualifiziert. In Gruppe 2 kam es zu dem erwarteten Dreikampf um die beiden vorderen Plätze, bei dem Furious Futsal letztlich den Durchmarsch in die Endrunde schaffte und Türkiyemspor die Chance in der Zwischenrunde hat, während Vorjahres-Endrunden-Teilnehmer Red Stars die Segel streichen musste.