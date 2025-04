Türkgücü-Spieler plötzlich erkrankt: Heimspiel gegen Wacker Burghausen abgesagt

Türkgücü München tritt in der Regionalliga Bayern erneut nicht an. Das Spiel gegen Wacker Burghausen musste abgesagt werden.

München – Nächste Spielabsage in der Regionalliga Bayern: Wie gegen den FC Schweinfurt entfällt auch das Türkgücü-Heimspiel gegen Wacker Burghausen. „Türkgücü München steht nach eigenem Bekunden aufgrund von ärztlich attestierten Erkrankungen die erforderliche Mindestanzahl an Spielern nicht zur Verfügung“, heißt es in einer Pressemitteilung des Verbands.