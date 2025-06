Türkgücü Ratingen feiert den Transfer von Tormaschine Samed Yesil

Türkgücü Ratingen hat sich einen Traum erfüllt: die Verpflichtung von Ex-Profi Samed Yesil, der unter anderem für den Liverpool FC spielte. Der 31-Jährige wechselt mit der Empfehlung von aberwitzigen 96 Toren und 37 Vorlagen von Anadolu Türkspor Krefeld in die Kreisliga A Düsseldorf.

Saubere Kommunikation mit Anadolu Türkspor

Als am Dienstag der Transfer von Yesil auf FuPa erschien, herrschte kurz Verwunderung. Die personifizierte Tormaschine, die auch für Bayer 04 Leverkusen, den FC Luzern oder den KFC Uerdingen spielte, sollte eigentlich Spielertrainer bei Anadolu Türkspor werden; er schoss den Verein außerdem mit seiner unglaublichen Quote zur Meisterschaft und damit auch zum Aufstieg in die Kreisliga A Kempen-Krefeld.