Samed Yesil wird in der neuen Saison Spielertrainer bei Anadolu Türkspor Krefeld. – Foto: Verein

Samed Yesil wird Spielertrainer bei Anadolu Türkspor Krefeld Kreisliga B Kempen-Krefeld, Gruppe 3: Das aktuelle Trainergespann um Bülent Gürkaya hatte schon länger seinen Rückzug angekündigt.

Mit 23 Siegen in 23 Spielen und einem Torverhältnis von 170:17 führt in der Gruppe 3 der Kreisliga B Kempen-Krefeld das Team von Anadolu Türkspor Krefeld II die Tabelle an und wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aufsteigen. Allerdings wird Trainer Bülent Gürkaya, das Anadolu-Urgestein, in der kommenden Saison wie seine Mitstreiter Ayhan Erorhan und Cem Rüzgar, nicht mehr in der Verantwortung stehen. Dies teilte er den Verantwortlichen schon vor längerer Zeit mit.

Unglaubliche Torquote von Yesil Die Nachfolge ist mittlerweile geklärt: Samed Yesil wird in der kommenden Saison als Spielertrainer fungieren – unterstützt an der Seitenlinie von Ugur Karpuz. Der Ex-Liverpooler Yesil hat in dieser Spielzeit schon 78 Tore erzielt. In der vergangenen Saison waren es 43. Da noch für den CSV Marathon Krefeld.

Auf hohem Niveau in drei Nationen gespielt Mit seinen 78 Toren ist Yesil bundesweit der aktuell zweiterfolgreichste Amateurfußballer. Lediglich Talha Aydin, der allerdings zwei Ligen tiefer unterwegs ist, hat mit 86 Saisontoren für den DSC Wanne-Eickel noch mehr Tore geschossen. Vor seiner Zeit beim CSV Marathon war der 30-jährige Rechtsfuß auch noch für Ratingen 04/19 und Teutonia St. Tönis in der Oberliga Niederrhein, den VfB Homberg in der Regionalliga West und den KFC Uerdingen in der 3. Liga aktiv, hatte nach dem FC Liverpool noch eine Profi-Station mit 14 Einsätzen in der Saison 2015/16 in der Schweizer Super League beim FC Luzern.