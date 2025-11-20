Türkgücü München seit zehn Spielen sieglos: Elfinger macht Mannschaft Mut

Rainer Elfinger will den Druck von seiner Mannschaft nehmen, punkten zu müssen. – Foto: Charly Becherer

Nach zwei knappen Niederlagen hatten Rainer Elfinger und Türkgücü München nun Zeit, sich auf die nächsten schweren Aufgaben vorzubereiten.

München – Noch knapper hätte es nicht sein können. Zweimal verlor das Team unter seinem neuen Trainer Rainer Elfinger mit 1:2 – vor allem gegen Erlbach zeigte Türkgücü eine starke Leistung. Lob bekam die Mannschaft dafür sowohl vom Gegner, als auch vom Coach: „So gut habe ich bisher mit keiner Mannschaft in Erlbach dagegen gehalten.“ Am Ende sprang aber doch nichts Zählbares raus, weshalb es für Elfinger und die Spieler heißt, weiter dranzubleiben. Die nächsten Aufgaben werden nicht einfacher. Vor Bayernliga-Krachern: Rainer Elfinger nimmt den Druck von den Türkgücü-Spielern

Als Nächstes geht es gegen Kirchanschöring. Zuvor hatte die Elf durch das spielfreie Wochenende Zeit, weiter im Training zu arbeiten. „Ich muss eine gesunde Mischung hinkriegen. Wir müssen die Köpfe hochkriegen, wir müssen den Spaßfaktor trotzdem hochfahren“, so Elfinger. „Wir sind keine Mannschaft, die nicht Fußball spielen kann.“ Trotzdem gilt es für ihn, an den Basics arbeiten, um im Spiel besser zu verschieben und besser gegen den Ball zu arbeiten. Ansonsten sah er das spielfreie Wochenende aber eher negativ, weil die Mannschaft aus dem Rhythmus kommt. Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr SV Kirchanschöring Kirchanschör Türkgücü München Türkgücü Mün 14:00 PUSH

Nach Kirchanschöring geht es Zuhause gegen den TSV Landsberg weiter. Der Spielplan ist für den 59-Jährigen „eklig“, eine Wahl hat er aber natürlich nicht. „Du hast immer eine Chance, auch wenn du als Letzter in der Tabelle dastehst“, blickt Elfinger auf die nächsten zwei schweren Spiele. Den Druck, punkten zu müssen, möchte er der Mannschaft nehmen. Mehr als die Relegation hält er bis zum Saisonende für „illusorisch“. Alles darüber hinaus wäre „ein Sechser im Lotto“.