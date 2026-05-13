Türk Gücü Straubing angelt sich Sturmtank Mujcinovic Der 23-jährige Mittelstürmer wechselt vom TB 03 Roding zum Landesliga-Neuling von Thomas Seidl · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Almir Mujcinovic (li.) mit TG-Manager Onur Örs – Foto: Verein

Bezirksliga-Meister SV Türk Gücü Straubing treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison mit Hochdruck voran. Mit Almir Mujcinovic wechselt ein echter Sturmtank an die Straubinger Uferstraße. Der 23-jährige Angreifer, der mit einer Körpergröße von 1,97 m und enormer Wucht im Offensivzentrum überzeugt, kommt vom Landesliga-Absteiger TB 03 Roding in die Gäubodenstadt.

Mujcinovic ist in der Region bestens bekannt. Er wurde unter anderem im Nachwuchs des SSV Jahn Regensburg ausgebildet und stellte seine Torgefährlichkeit bereits bei Stationen beim FC Kosova Regensburg und dem TSV Wacker Neutraubling unter Beweis. Mit einer Bilanz von 22 Toren in den vergangenen beiden Landesliga-Spielzeiten gilt er als absoluter Wunschspieler für die Straubinger Offensive.





"Almir ist ein überragend sympathischer Junge, mit dem wir vom ersten Gespräch an direkt auf einer Wellenlänge waren“, erklärt Onur Örs und fügt an: "Umso mehr freut mich sein Wechsel zu Türk Gücü Straubing. Er kennt die Landesliga bereits sehr gut, bringt trotz seines jungen Alters bereits wichtige Erfahrung mit und hat ein ausgeprägtes Gespür für Tore. Ich bin überzeugt, dass er sowohl sportlich als auch menschlich eine absolute Verstärkung sein wird und bei uns eine wichtige Rolle einnehmen kann.“



