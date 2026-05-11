Türk Gücü in Meister-Ekstase - Zeitler erster Neuzugang Die Shalaj-Truppe ist ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und ist seit Samstag Champion der Bezirksliga West von Thomas Seidl · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Der SV Türk Gücü Straubing hat den Sprung in die Landesliga geschafft – Foto: Verein

1995 wurde der SV Türk Gücü Straubing gegründet und am Samstag wurde der bislang größte Erfolg der Vereinsgeschichte perfekt gemacht. Mit einem 2:1-Heimerfolg gegen den FC Ergolding avancierte die TUS Pfarrkirchen zum Meistermacher von Mesanovic, Abraham & Co., deren Sonntag-Match beim TV Schierling - bei einem Ergoldinger Sieg hätten die Gäubodenstädter noch einen Punkt für den Titel gebraucht - damit bedeutungslos wurde.

"Ich habe das Spiel am FuPa-Liveticker verfolgt und als Pfarrkirchen das 2:0 erzielte, habe ich spontan unsere Leute zusammengetrommelt. Wir hatten eine sehr lange Nacht und haben diesen historischen Erfolg ausgiebig gefeiert. Für uns ist damit ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen, denn vor zehn Jahren hätten so etwas vermutlich nicht mal die größten Optimisten für möglich gehalten", sagt TG-Manager Onur Örs, der seiner Belegschaft ein großes Kompliment ausspricht: "Wir sind als Favorit in die Saison gegangen und haben abgeliefert. Auch in der Phase, in der es mal nicht ganz so rund gelaufen ist, haben unsere Trainer Asllan Shalaj, Tobi Richter und Betim Nikqi mit den Jungs ruhig weitergearbeitet und das hat sich bezahlt gemacht. Am Ende war es eine souveräne und verdiente Meisterschaft. Wir haben mit Abstand die meisten Tore geschossen und sind auch in der Heimtabelle die klare Nummer eins. Alle Beteiligten haben einen tollen Job gemacht."









Um eine Etage höher ebenfalls gut aufgestellt zu sein, wird der Klub seinen Kader qualitativ und quantitativ verstärken. "Unser Kern bleibt zusammen, zudem haben wir bereits sechs Zusagen von externen Neuzugängen vorliegen. Die Anforderungen werden höher, deshalb müssen wir uns bestmöglich aufstellen, um in der Landesliga mindestens fünf Mannschaften hinter uns bringen zu können", betont Örs. Mit dem unter anderem im Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg GW Deggendorf ausgebildeten Innenverteidiger Elias Zeitler gibt der Klub vom Uferweg seinen ersten Transfer bekannt. Der 21-jährige Linksfuß steht aktuell noch in Diensten des Bezirksligisten SpVgg Plattling. "Um Elias haben wir uns extrem bemüht und regelrecht um ihn gekämpft. Er ist ein robuster, zweikampfstarker Verteidiger, der auch kicken kann. Genau das, was wir gesucht haben", freut sich Örs über die Zusage des Blondschopfs.





TG-Manager Onur Örs (re.) mit Elias Zeitler – Foto: Verein









Bevor das Kapitel Landesliga beginnt, steht aber erst noch das abschließende Heimspiel gegen den TSV Langquaid auf dem Programm sowie am 19. Mai das Endspiel um die Niederbayerische Meisterschaft gegen den Titelträger der Bezirksliga Ost, der entweder der SV Grainet oder die SpVgg GW Deggendorf sein wird. Wer Heimrecht hat, wird bei der Lottoziehung am Mittwoch entschieden. Ist die Superzahl ungerade, hat der West-Champion Heimrecht. Bei einer geraden Zahl darf sich der Ost-Erste über ein Match auf eigenem Rasen freuen.