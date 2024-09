Spitzenreiter Freier TuS (rechts) ließ Wörth keine Chance. – Foto: Tobias Meier

Türk Genclik feiert ersten Dreier – Wilde Nachspielzeit in Donaustauf Ziegetsdorf holt wichtigen Heimsieg gegen Mitabsteiger Sulzbach +++ Spitzenreiter Freier TuS landet Kantersieg +++ Nullnummer in Burgweinting +++ Harting schlägt den BSC Verlinkte Inhalte Kreisliga 1 Donaustauf Freier TuS O`traubling SV Wiesent + 10 weitere

Am neunten Spieltag konnte der Freie TuS seine Tabellenführung auf drei Punkte ausbauen. Während die Regensburger über Wörth hinweg fegten und 6:0 gewannen, kamen Burgweinting und Oberhinkofen im Verfolgerduell nicht über ein torlosen 0:0 hinaus. Bereits am Freitag feierte Donaustauf einen 4:2-Heimtriumph über Obertraubling und ist jetzt Fünfter. Derweil hat Türk Genclik endlich den ersten Saisonsieg in der Tasche – ein 1:0 daheim gegen die SG Walhalla.



Der SV Donaustauf setzte sich gegen den SV Obertraubling vor 150 Fans auf heimischem Rasen durch. Bereits in der ersten Minute schepperte Kilian Seidl für die Hausherren ein, in der 20. Minute erhöhte Erik Schelinsky auf 2:0. In der zweiten Hälfte kamen auch die Gäste zum Abschluss, Isaak Berg verkürzte in der 60. Minute, doch Vincent Mittermeier brachte es und er 71. Minute zum 3:1. Kurz vor Schluss der regulären Spielzeit landete Ilker Öksüm das 3:2 (89.). Die Nachspielzeit brachte noch eine Bude und zwei Platzverweise mit sich, Lukas Köglmeier sah wegen einer Unsportlichkeit die Rote Karte (Obertraubling), dann netzte Curtis Nwanali für die Hausherren ein (90.+7) und Erik Schelinsky bekam die Ampelkarte vorgezeigt (Donaustauf). Schiedsrichter: Tobias Schlehuber, Tobias Pensar, Leopold Kellner







Beim SV Wiesent durften die 220 anwesenden Zuschauer ebenfalls einen Heimdreier miterleben. Sebastian Nierer brachte die Gäste, den FC Mintraching, in der 18. Minute in Front, doch dann nutzten die Hausherren ihre Chancen. In der 37. Minute landete Philipp Fiederer den Ausgleich und Benno Daiminger holte in der 42. Minute den Dreier daheim für den SV Wiesent ein. Schiedsrichter: Hans Mayer, Luka Pinkpank, Gregor Constien







Der SV Burgweinting und der FC Oberhinkofen lieferten vor 120 Zuschauern am neunten Spieltag ein torloses Derby-Remis ab. In der 43. Minute gab es zehn Minuten Auszeit für Elias Si Hocine vom FCO, in der 76. Minute mussten die Hausherren dann in Unterzahl ran, Ali Milak sah die Ampelkarte. Schiedsrichter: Johannes Knott, Richard Schmalhofer, Simon Beck







Der TSV Wörth/Donau kam am Sonntag vor 100 Besuchern nicht zum Abschluss, dafür netzten die Gäste sechs Buden ein. Bereits in der ersten halben Stunde brachte Thomas Maier den Freien TuS Regensburg mit einem Doppelpack in Führung (8., 27.) und Benedikt Hölzle netzte in der 30. Minute zum 0:3 ein. Thomas Maier legte in der 44. Minute das 0:4 hin, Andreas Priller erhöhte ebenfalls für die Gäste, dann durften die Hausherren durch die zehn Minuten Strafe für Martin Gazdek (81.) in Unterzahl ran. Thomas Maier nutzte in der 87. Minute eine weitere Chance und steht somit als Torjäger Nummer 1 mit bisher 12 Buden in der Tabelle. Schiedsrichter: Laurin Lieber, Steffen Scholze, Philip Scholze







Der SV Harting holte sich am vergangenen Wochenende einen durchaus überraschenden Dreier beim BSC Regensburg vor 100 Zuschauern. Niklas Brei brachte den Gästen mit seinem Tor des Tages in der 69. Minute die Maximalausbeute ein. In der Schlussphase verschoss Florian Knauer für den Gastgeber einen Elfmeter. Schiedsrichter: Moritz Fischer, Jürgen Stauber, Karl Bauer







Der SV Türk Genclik Regensburg konnte sich am neunten Spieltag endlich den ersten Dreier der Saison einholen. Zu Gast war die SG Walhalla Regensburg, die sich vor 75 Zuschauern geschlagen geben mussten. Torschütze war Mohammad Taufiq Mohammad Rashid, der in der 82. Minute den Dreier daheim für den SV sichern konnte. Schiedsrichter: Florian Fruth, Max Meier, Lukas Glas







Bei der SpVgg Ziegetsdorf durften die 60 Besucher ebenfalls einen Heimdreier miterleben. In der 19. Minute brachte Amer Muratovic die Hausherren in Front. Awal Tchakpide erzielte in der 51. Minute den Ausgleich für den SV Sulzbach/Donau, doch Pascal Zimmerer sicherte den Hausherren in der 58. Minute die Punkte. Schiedsrichter: Maik Kreye, Hubert Scheinost, Manfred Piehler





Am Mittwoch holen nach: