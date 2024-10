Tündern holt ein 0:2 in Bavenstedt auf

Die erste Halbzeit ging klar an das Heimteam. So fiel dann auch die Führung recht schnell in der vierten Minute durch Ruslan Rzaiev. Mark Liroy Büsing erhöhte nach gut 20 Minuten auf 2:0. "Wir waren viel zu passiv und haben überhaupt nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten," so Gäste-Trainer Rene Hau.

In der zweiten Halbzeit zeigte Tündern dann ein ganz anderes Gesicht. Schon in der 48. Minute erzielte Julian David mit seinem sechsten Saisontreffer den Anschluss für die Gäste. In der 78. Minute belohnte sich das Hau-Team dann für die Moral, die man auf den Platz brachte. Alexander Manka erzielte mit seinem 14. Saisontor den Ausgleich.

"Danach hätte das Spiel in beide Richtungen kippen können," so Rene Hau. Es blieb allerdings beim 2:2 und für Hau ging die Punkteteilung "in Ordnung." Wie man also im Vorfeld vermutete, egalisierten sich beide Teams auch am abgelaufenen Samstag.

Durch das Unentschieden bleiben beide Kontrahenten punktgleich im Tabellenmittelfeld auf den Plätzen neun und zehn. Am kommenden Wochenende spielt Tündern erneut am Samstag, wenn sie den TSV Barsinghausen empfangen, der mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Serie anreisen wird.

Bavenstedt hingegen darf erneut auf heimischen Rasen spielen, wo der Sportverein OSV Hannover empfängt; eines der formstärksten Teams der Liga (seit acht Spielen ohne Niederlage).