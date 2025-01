TSV Westerstetten: „Wir wollen raus aus dem Tabellenkeller“

Nach einer harten Hinrunde startet der TSV Westerstetten am 20. Januar in die Vorbereitung auf die Rückrunde der Kreisliga A2 Donau/Iller. Trotz des aktuell 14. Tabellenplatzes und der Nähe zum Relegationsrang bleibt Trainer Ümit Tosun optimistisch. Ein Trainingslager und intensive Testspiele sollen das Team auf Kurs bringen.

„Da haben wir bis zur 86. Minute 2:0 geführt und mussten uns am Ende mit einem unverdienten 2:2 zufrieden geben“, erinnert sich der Trainer. Ein Sonntagsschuss aus 25 Metern in der Nachspielzeit ließ den TSV ohne weitere Chance auf die Wiedergutmachung zurück.

Die Hinrunde verlief für den TSV Westerstetten alles andere als zufriedenstellend. „Mit der Hinrunde können wir nicht zufrieden sein. Aktuell sind wir nur einen Punkt vom Relegationsplatz entfernt“, analysiert Tosun. Besonders schmerzlich war das Unentschieden gegen den SV Nersingen am letzten Spieltag der Hinrunde.

Offensiv zeigt sich Westerstetten auf Augenhöhe mit der Ligaspitze. Mit 29 Treffern teilt man sich den Spitzenwert mit Tabellenführer Burlafingen. Doch die Defensive bleibt eine Baustelle. „Unser Defensiv-Verhalten als Mannschaft muss in der Rückrunde besser werden. Deshalb werden wir gezielt an unseren Problemen arbeiten“, erklärt Tosun die Prioritäten. Hoffnung gibt die Rückkehr von fünf zuvor verletzten Stammspielern, darunter Abwehrchef Heiko Lang und Mittelfeldspieler Niklas Kalkbrenner.

Trotz der sportlichen Probleme hebt der Trainer die Moral im Team hervor: „Der Zusammenhalt in Westerstetten hat Champions-League-Charakter.“ Auch außerhalb des Platzes ist die Mannschaft engagiert, was sich in der regen Trainingsbeteiligung und gemeinsamen Aktivitäten zeigt. „Nach jedem Training sitzen wir mindestens noch eine Stunde zusammen und gönnen uns ein kaltes Getränk“, berichtet Tosun.