TSV Weilheim/Teck beim 9:1 nicht zu stoppen, 6:4 des TV Straßdorf

FC Schechingen – SG Bettringen II 6:1

Mit einem wahren Offensivfeuerwerk fertigte der FC Schechingen die Gäste aus Bettringen klar ab. Bereits nach sieben Minuten stand es durch Treffer von Marcel Klenk (3.) und Fabian Heinrich (7.) 2:0. Heinrich legte in der 25. Minute zum 3:0 nach. Nach der Pause erhöhten Lukas Bopp (49.) und Philipp Röhrle (52.) auf 5:0. Nikita Lehr gelang der Ehrentreffer (75.), ehe Laurin Vogt (81.) den 6:1-Endstand markierte.

TV Heuchlingen – SG Hohenstadt/Untergröningen 6:3

Ein torreiches Spektakel sahen die Zuschauer in Heuchlingen. Manuel Krötz (1.) und Michael Österle (19.) sorgten für eine frühe Führung. Jannik Bürgel verkürzte per Strafstoß (45.+2). Doch Heuchlingen spielte weiter munter nach vorn und traf durch Pascal Kukielka (58.), Nico Waidmann (60.) und ein Eigentor von Lukas Haug (66.) zum 5:1. Österle erhöhte (69.) auf 6:1. In der Schlussphase betrieben Bürgel (80.) und Jonas Feil (84.) Ergebniskosmetik.

1. FC Stern Mögglingen – TV Herlikofen 1:4

Der TV Herlikofen triumphierte deutlich in Mögglingen. Finn Simeta (20.) brachte die Gäste in Front, Nikolai Schäfer erhöhte per Strafstoß (55.). Andre Simon (59.) und Marc Bauer (62.) bauten die Führung aus. Patrick Dalferth traf spät zum 1:4 (79.), mehr war für die Gastgeber nicht drin.

SGM Lautern-Essingen – TSV Bartholomä 5:3

Ein wildes Hin und Her entwickelte sich in Lautern. Jannik Gröner (13.) brachte die Gastgeber in Führung, doch Jannis Weygoldt (37.) und Christoph Knöpfle per Elfmeter (45.) glichen jeweils aus. Manuel Volk (43., 55.), Robin Patzer (60.) und Uwe Sonnleitner (72.) sorgten für die Entscheidung zugunsten der SGM. Marc Tiede (83.) verkürzte für den TSV Bartholomä.

SV Hussenhofen – TSB Schwäbisch Gmünd 2:2

Hussenhofen überzeugte kämpferisch und lag durch Christian Munz (41.) und David Felske per Strafstoß (58.) mit 2:1 vorn. Doch Schwäbisch Gmünd blieb dran und kam durch Sefoulaye Kouboni (47.) und Maximilian Menger (72.) zum Ausgleich.

TSV Großdeinbach – TV Straßdorf 4:6

Ein wahres Torfestival boten beide Teams. Großdeinbach ging mehrfach in Führung: Lukas Spiller (8.), Tobi Wahl (35.) und Luca Pascal Benz (50.) trafen. Doch Straßdorf antwortete stets, angeführt von Dreifachtorschütze Max Berghaus (16., 66., 87.) und weiteren Treffern von Lukas Blessing (42.), Onur Elevli (80.) und Maxim Buchstab (57.). Dominic Melcher (89.) traf spät zum 4:6.

TSV Heubach – SGM Alfdorf/Hintersteinenberg 4:1

Die Gäste gingen durch Marcel Weinhardt (44.) in Führung, doch Heubach drehte die Partie nach der Pause eindrucksvoll. Andrei Pistol (47.) glich aus, Serhat Sari (53.) und Bilal Semmo (67., 87.) sorgten für einen überzeugenden Heubacher Heimsieg.

TSV Böbingen – SV Pfahlbronn 3:1

Mit einem starken ersten Durchgang entschied Böbingen das Spiel früh. Valentin Sachsenmaier traf doppelt (25., 39.), Timo Ziegler legte wenig später (40.) nach. Fabian Härer verkürzte (45.), doch Böbingen brachte den verdienten Sieg souverän über die Zeit.