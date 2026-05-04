TSV Wasserburg gründet Frauenteam – und verpflichtet Nationalspielerin Vorbereitungen seit drei Jahren von Sarah Georgi · Heute, 16:49 Uhr · 0 Leser

Die Abteilungsleiter Thomas Urbaniak (li.; u.a. war er Trainer und sportlicher Leiter der Frauenmannschaft des FC Forstern) und Kevin Klammer (re.) arbeiten gemeinsam mit Jacqueline Wilhelm (Mitte) am Aufbau einer Frauenmannschaft. – Foto: TSV Wasserburg

Ab Sommer wird es auch beim TSV Wasserburg eine Damenmannschaft geben. Das Interessante an der Sache: Der Verein wählt einen überraschenden Weg.

Anfang dieses Jahres gab der TSV Wasserburg auf Instagram bekannt, dass der Verein gerade dabei ist, eine Damenmannschaft zu gründen. An vorderster Stelle steht dabei die sportliche Leiterin Jacqueline Wilhelm, die den Aufbau vorantreibt. Allein dieser Schritt verdeutlicht, dass es der TSV Wasserburg ernst meint. Wilhelm ist ehemalige Jugendspielerin des FC Bayern München und hat Sportmanagement studiert. Sie ist für die Zusammenstellung des Kaders verantwortlich. TSV Wasserburg will mit dem Team im „höherklassigen Amateurbereich“ starten Im Gegensatz zu vielen anderen Neugründungen von Damenmannschaften, die in der A-Klasse starten, gab der Verein bekannt, dass die Löwinnen „im höherklassigen Amateurbereich gemeldet werden sollen“. In welcher Liga das konkret sein wird, oder ob es möglicherweise eine Kooperation mit einem anderen Verein geben wird – da lässt sich der Verein bislang nicht in die Karten schauen. Klar ist, dass es beim BFV jedoch extrem schwer ist, eine Genehmigung für eine höhere Liga zu bekommen.

„Wir wollen hochqualitativen Fußball spielen und der Region sowie den Spielerinnen die bestmöglichen Entwicklungsmöglichkeiten und Chancen geben, im Fußball weiterzukommen.“ Der TSV Wasserburg hat für sein Frauenteam große Ziele. Die Vorbereitungen für eine Frauenmannschaft beim TSV Wasserburg liefen bereits vor drei Jahren an. Das Ziel? „Wir wollen hochqualitativen Fußball spielen und der Region sowie den Spielerinnen die bestmöglichen Entwicklungsmöglichkeiten und Chancen geben, im Fußball weiterzukommen“, so die 27-Jährige im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Aufhorchen lassen auch die bisherigen, hochkarätigen Transfers des TSV Wasserburg. Der wohl größte Coup ist die Verpflichtung der kosovarischen Nationalspielerin Loreta Lulaj.