TSV Wasserburg gründet Frauenteam – und verpflichtet Nationalspielerin

Ab Sommer wird es auch beim TSV Wasserburg eine Damenmannschaft geben. Das Interessante an der Sache: Der Verein wählt einen überraschenden Weg.
Anfang dieses Jahres gab der TSV Wasserburg auf Instagram bekannt, dass der Verein gerade dabei ist, eine Damenmannschaft zu gründen. An vorderster Stelle steht dabei die sportliche Leiterin Jacqueline Wilhelm, die den Aufbau vorantreibt. Allein dieser Schritt verdeutlicht, dass es der TSV Wasserburg ernst meint. Wilhelm ist ehemalige Jugendspielerin des FC Bayern München und hat Sportmanagement studiert. Sie ist für die Zusammenstellung des Kaders verantwortlich.
Im Gegensatz zu vielen anderen Neugründungen von Damenmannschaften, die in der A-Klasse starten, gab der Verein bekannt, dass die Löwinnen „im höherklassigen Amateurbereich gemeldet werden sollen“. In welcher Liga das konkret sein wird, oder ob es möglicherweise eine Kooperation mit einem anderen Verein geben wird – da lässt sich der Verein bislang nicht in die Karten schauen. Klar ist, dass es beim BFV jedoch extrem schwer ist, eine Genehmigung für eine höhere Liga zu bekommen.
„Wir wollen hochqualitativen Fußball spielen und der Region sowie den Spielerinnen die bestmöglichen Entwicklungsmöglichkeiten und Chancen geben, im Fußball weiterzukommen.“
Der TSV Wasserburg hat für sein Frauenteam große Ziele.
Die Vorbereitungen für eine Frauenmannschaft beim TSV Wasserburg liefen bereits vor drei Jahren an. Das Ziel? „Wir wollen hochqualitativen Fußball spielen und der Region sowie den Spielerinnen die bestmöglichen Entwicklungsmöglichkeiten und Chancen geben, im Fußball weiterzukommen“, so die 27-Jährige im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Aufhorchen lassen auch die bisherigen, hochkarätigen Transfers des TSV Wasserburg. Der wohl größte Coup ist die Verpflichtung der kosovarischen Nationalspielerin Loreta Lulaj.
Die 22-Jährige spielte in den vergangenen Jahren regelmäßig für den FFC Wacker München in der Regionalliga. Zudem spielte sie schon beim FC Ingolstadt in der 2. Bundesliga. Auch die anderen Spielerinnen haben teilweise schon in der Regionalliga, Bayernliga oder U17-Bundesliga gespielt. „Wir bauen eine homogene Mannschaft zusammen, die vorwiegend jung und talentiert ist. Diese wird von erfahreneren Spielerinnen ergänzt“, gibt Wilhelm Einblicke in die Zusammenstellung des Kaders.
Wie man diese Spielerinnen nach Wasserburg holen konnte? „Die Spielerinnen sind von unserem Konzept überzeugt und wollen den Weg von Anfang an mit uns gehen“, gibt der Verein bekannt. Neben den Spielerinnen braucht es ein qualifiziertes Trainerteam. Doch auch hier wartet der Verein noch mit der Bekanntgabe. Wilhelm ist mit dem Fortschritt der Planungen für die neue Frauenmannschaft zufrieden: „Wir sind auf einem guten Weg und gut in der Zeit.“ Trainieren wird die Mannschaft auf der Anlage des TSV Wasserburg, die neben dem Landesliga-Fußball der Herren genug Kapazitäten für höherklassigen Frauenfußball hat.