TSV Wachtendonk-Wankum ist der erste Gastgeber des Jahres

Heimspiel für den TSV WaWa. – Foto: Pascal Derks

Kreisliga A Kleve-Geldern: Die Winterpause ist vorbei! Nachdem einige A-Ligisten im Pokal gefordert waren, steigt beim TSV Wachtendonk-Wankum am Freitag mit dem Heimspiel gegen den Uedemer SV das erste Spiel des Jahres. Tabellenführer Siegfried Materborn und die Verfolger spielen erst am Sonntag - so läuft Spieltag 17.

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr Viktoria Winnekendonk SV WiDo Alemannia Pfalzdorf Pfalzdorf II 15:30 PUSH

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr Siegfried Materborn Materborn TSV Nieukerk TSV Nieukerk 15:30 PUSH

So., 01.03.2026, 16:00 Uhr SV Walbeck SV Walbeck BV Sturm Wissel Wissel 16:00 live PUSH

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr SV Veert SV Veert SV Issum SV Issum 15:30 PUSH

Das sind die nächsten Spieltage

18. Spieltag

Fr., 06.03.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - 1. FC Kleve II

So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Walbeck

So., 08.03.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Nütterden

So., 08.03.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - SV Veert

So., 08.03.26 15:30 Uhr SV Sevelen - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 08.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - Siegfried Materborn

So., 08.03.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - SGE Bedburg-Hau II

So., 08.03.26 15:30 Uhr SV Issum - Uedemer SV



19. Spieltag

So., 15.03.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - FC Aldekerk

So., 15.03.26 15:15 Uhr Uedemer SV - BV Sturm Wissel

So., 15.03.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Nütterden

So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Veert - TSV Nieukerk

So., 15.03.26 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - SV Sevelen

So., 15.03.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - Grün-Weiß Vernum

So., 15.03.26 16:00 Uhr SV Walbeck - Alemannia Pfalzdorf II

So., 15.03.26 16:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Issum

