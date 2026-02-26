TSV Wachtendonk-Wankum ist der erste Gastgeber des Jahres

Kreisliga A Kleve-Geldern: Die Winterpause ist vorbei! Nachdem einige A-Ligisten im Pokal gefordert waren, steigt beim TSV Wachtendonk-Wankum am Freitag mit dem Heimspiel gegen den Uedemer SV das erste Spiel des Jahres. Tabellenführer Siegfried Materborn und die Verfolger spielen erst am Sonntag - so läuft Spieltag 17.
18. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - 1. FC Kleve II
So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Walbeck
So., 08.03.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Nütterden
So., 08.03.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - SV Veert
So., 08.03.26 15:30 Uhr SV Sevelen - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 08.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - Siegfried Materborn
So., 08.03.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - SGE Bedburg-Hau II
So., 08.03.26 15:30 Uhr SV Issum - Uedemer SV
19. Spieltag
So., 15.03.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - FC Aldekerk
So., 15.03.26 15:15 Uhr Uedemer SV - BV Sturm Wissel
So., 15.03.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Nütterden
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Veert - TSV Nieukerk
So., 15.03.26 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - SV Sevelen
So., 15.03.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - Grün-Weiß Vernum
So., 15.03.26 16:00 Uhr SV Walbeck - Alemannia Pfalzdorf II
So., 15.03.26 16:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Issum
