– Foto: Timo Babic

TSV Steinbach Haiger verlängert mit Kevin Ibrahim RL SÜDWEST: +++ Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger hat den Vertrag mit Torwart Kevin Ibrahim vorzeitig um zwei Jahre verlängert +++

Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger hat den Vertrag mit Torwart Kevin Ibrahim vorzeitig um zwei Jahre bis zum 30.06.2025 verlängert. Ich freue mich auf die nächsten zwei Jahre beim TSV. Ich fühle mich hier sehr wohl und will meinen Teil dazu beitragen, dass wir nun erst einmal diese Saison sehr erfolgreich zu Ende spielen und uns auch danach Schritt für Schritt noch weiter verbessern“, so Ibrahim.

Der 22-Jährige wechselte zur Saison 2021/22 vom 1.FC Heidenheim zu den Mittelhessen. In seiner ersten Spielzeit beim TSV Steinbach Haiger kam Ibrahim lediglich acht Mal in der Verbandsliga-Mannschaft zum Einsatz und half hier mit guten Leistungen mit, dass der Aufstieg in die LOTTO Hessenliga gelang. Aufgrund einer Verletzung von Markus Scholz rückte Kevin Ibrahim in dieser Saison am 5. Spieltag ins Tor der Regionalliga-Mannschaft. Seitdem stand der 1,88 Meter-Mann beim TSV 16 Mal zwischen den Pfosten (15x Regionalliga, 1x Hessenpokal).

„Kevin hat im September in Worms seinen ersten Regionalliga-Einsatz absolviert und keine Anlaufzeit benötigt. Er war sofort zur Stelle und hat seitdem sehr gute Spiele absolviert. Natürlich ist ihm auch mal ein Patzer unterlaufen, was aber zur Entwicklung eines jungen Keepers dazugehört. Wir sind von seinen Fähigkeiten und seinem Potenzial überzeugt. Deswegen ist es schön, dass er den Weg mit uns weitergeht“, freut sich TSV-Geschäftsführer Arne Wohlfarth über die Vertragsverlängerung.