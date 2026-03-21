TSV Schott Mainz: Nix mit Freundschaftsspiel-Modus

Lang ersehnter Jubel: Der TSV Schott Mainz feiert seinen zweiten Heimsieg. – Foto: Chiara Puci / TSV Schott Mainz

Erst der Einzug ins Verbandspokal-Finale , nun ein 4:2 (1:2)-Sieg gegen den FC Astoria Walldorf – es war die erfolgreichste Woche dieser Saison für Regionalligist TSV Schott Mainz, der beim zweiten Heim- und dritten Rückrunden-Dreier einen 0:2-Rückstand umdrehte.

Ballverlust im Mittelfeld, kein Zugriff im Deckungsverbund, und schon stand es 0:2 (Iosif Maroudis/18., Felix Kendel/23.). Doch angetrieben vom Pokal-Fight von Mechtersheim und befreit vom Ergebnisdruck des – aussichtslosen – Abstiegskampfs, drehten die Mainzer auf.

Etienne Portmann scheiterte noch mit einem selbst herausgeholten Elfmeter (26.). Doch den wuchtig aufs kurze Eck gezogenen Freistoß des Schott-Spielmachers konnte Dennis Egel nur noch ins eigene Netz abfälschen (33.). Jacob Roden glich per Kopfball-Abstauber nach Abdellatif El Mahaouis Dribbling aus (63.). Dominik Ahlbach verwertete Nils Gans' Kopfball-Ablage nach Jost Mairoses Freistoßflanke zur Führung (87.), die Leon Kern, nach Roden-Pass den Keeper umkurvend, ausbaute (90.+10).

Sean Horozovic sah wegen vermeintlichen Zeitspiels unter einigen Diskussionen Gelb-Rot (90.+1). Bis zum Schluss investierten beide Teams viel Energie in eine Partie, die mit Blick auf die Tabelle auch ein Freundschaftsspiel hätte sein können. Von wegen: „Wir haben das klare Ziel, die letzten drei Plätze zu verlassen“, betont TSV-Trainer Samuel Horozovic, „und die Liga ist die Basis für den Pokal. Hier wollen wir uns das Selbstvertrauen erarbeiten.“ Und das Erlebnis im Pokal habe zusammengeschweißt.

„Aufgrund der zweiten Halbzeit verdient“ fand Horozovic den Dreier, den er nicht zuletzt der guten Fitness zuschreibt: „Die 120 Minuten vom Dienstag hat man eher in der Anfangsphase bemerkt. In der zweiten Halbzeit hatten wir die zweite Luft.“ Vom Elfmeter an im 4-3-3 hinten Mann gegen Mann, drehte sein nun „deutlich griffigeres“ Team auf, erspielte sich Chancen und sicherte sich einen „erkämpften Arbeitssieg mit spielerischen Akzenten“.

TSV Schott Mainz: Balters – Schwarz (46. Roden), Ahlbach, Gans – Blum (90.+6 Just), Mairose, Horozovic, Neal – Portmann – El Mahaoui (90.+5 Robotta), De Sousa (71. Kern).