TSV Schott liefert einen „geilen Pokal-Fight“

Das Trainingstor: Den langen Ball im Anlaufen auf den falschen Fuß des Mechtersheimer Torwarts lenken, beim folgenden, weiten Schlag auf die vorderste Linie nach vorn verteidigen und schnell umschalten – genau das übte TSV-Trainer Samuel Horozovic ein, genau das klappte. Maurizio Robotta stach zu, Etienne Portmann legte für El Mahaouis Doppelpack auf (49.).

Das Privatduell: Erst sah der Mainzer Pokal-Torwart Jan Schulz bei Nico Pantanos durchgerutschter Freistoßflanke zum 1:1 alt aus (11.). Dann rettete der 28-Jährige erst bärenstark gegen Andrew Wooten (80.) – und wurde dann im Elfmeterschießen zum Matchwinner, als er ausgerechnet gegen Standard-Künstler Pantano die Ecke ahnte. Weil Marc Barisic zudem die Latte traf, war Jost Mairoses im Ausrutschen verschossener Elfer Makulatur. Leon Kern, Dominik Ahlbach, Alexander Rimoldi und Portmann verwandelten allesamt sicher.

Kurze Verwirrung um Leon Kern

Der Er-darf-doch-Schießen-Schütze: Kern? Der sah doch in Minute 117 wegen Ballwegschlagens nach einem Abseitspfiff – genau wie zuvor Bormeth und damit doppelt doof – die Zeitstrafe. Und trat dennoch zum Elfmeterschießen an. Diverse Male fragte das Mainzer Trainerteam beim Schiri nach. Die Verbandsstatuten erlauben dies ganz explizit auch, wenn die Zeitstrafe zum Abpfiff noch nicht abgelaufen ist. Die Mechtersheimer Hoffnung auf ein Wiederholungsspiel währte nur eine kurze Regel-Recherche lang. Di., 17.03.2026, 19:30 Uhr TuS Mechtersheim Mechtersheim TSV Schott Mainz Schott Mainz 5 n.E. 6 Abpfiff