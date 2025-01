TSV Sasel: Veränderungen im Kader – Abgänge und Neuzugänge

Marc-Oliver Timm (25), der bereits in der Meistersaison 2022/23 für den TSV auflief, kehrt nach anderthalb Jahren beim PSV Neumünster zurück. In der Oberliga Schleswig-Holstein absolvierte der Verteidiger 41 Einsätze, davon 16 in der laufenden Saison. Mit seiner Vielseitigkeit im Defensivverbund soll Timm die Mannschaft variabler machen.

Zudem schließt sich Leif Thele (19) den Saselern an. Der Außenverteidiger wechselt vom SV Todesfelde, wo er vorwiegend in der Reserve zum Einsatz kam. Thele bringt eine fundierte fußballerische Ausbildung aus den Nachwuchsleistungszentren des HSV und Holstein Kiel mit. Er gilt als dynamischer Spieler mit großem Potenzial, der die Qualität des Kaders weiter steigern soll.