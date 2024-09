TSV Rohrbach fährt zweiten Sieg in Folge ein

Nach dem 1:0 Sieg am vergangenen Wochenende gegen Fatih Ingolstadt empfing der TSV Rohrbach den Landesligaabsteiger aus Feldmoching in der heimischen Arena.

Die Rohrbacher Schwarzmeier und Jonas Prawda vergaben in der ersten Hälfte ebenfalls aus aussichtsreicher Position und so ging es torlos in die Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber mehr Ballbesitz und zeigten sich etwas aktiver als die Feldmochinger. Rohrbach kam immer wieder aus der zweiten Reihe zum Abschluss, scheiterte jedoch am guten Gästetorhüter.

In der 80. Minute gelang es schließlich Jonas Prawda mit einem sehenswerten Schuss von der linken Strafraumecke das 1 : 0 für den TSV zu markieren.

Keine zwei Minuten später entschied der zwischenzeitlich eingewechselte TSV-Stürmer Sperrer, nach schönem Zuspiel von Routine Humbach, mit dem 2 : 0 die Begegnung.